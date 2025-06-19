Афера на миллионы: в Киеве раскрыли масштабную воровскую схему, от которой пострадали тысячи нацгвардейцев

Если в Одессе были разоблачены чиновники и предприниматели, укравшие более 2 млн грн из выделенных на захоронение павших украинских воинов средств, то в Киевской области разоблачена преступная схема, участники которой присвоили около 11,5 млн грн из фонда денежного довольствия военнослужащих Нацгвардии.

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Как сообщает Спецпрокуратура в сфере обороны Центрального региона, бухгалтеру одной из воинских частей Нацгвардии и шести гражданским лицам сообщено о подозрении по нескольким статьям УК Украины: завладение чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, а также легализация (отмывание) денег, полученных преступным путем по предварительному сговору группой лиц в особо большом размере.

Следствие установило, что с 2020 по 2024 год злоумышленники присваивали средства, частично недоначисляя денежное довольствие нацгвардейцам одной из воинских частей: у порядка 3000 военных крали по 30−35 гривен ежемесячно и переводили эти деньги на счета посторонних лиц. Потом средства снимались со счетов и распределялись между участниками схемы.

В прокуратуре добавили, что еще двум должностным лицам воинской части сообщено о подозрении по статье о небрежном отношении к военной службе. Отмечая, что в должности начальника финансового отделения воинской части НГУ в период с 2020 по 2021 год и с 2022 по 2024 год соответственно, подозреваемые не предприняли никаких действий для надлежащей проверки документов, послуживших основанием для незаконного начисления и выплаты денежного довольствия 6 посторонним гражданам.

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Бухгалтеру и гражданским, задействованным в схеме, грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества, а двум руководителям финансового отделения — лишение свободы от пяти до восьми лет.

Напомним, что на Киевщине военные чиновники придумали обстоятельства смерти солдата, который покончил с собой, чтобы выдать ее за боевую. На основании сфальсифицированных данных семье умершего насчитали 15 миллионов гривен единовременной денежной помощи. Это дело расследует ГБР.

Фото Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона

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