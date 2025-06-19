41.23 / 41.84 47.55 / 48.28
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Российский «крот» в ВСУ охотился за «Нептунами»

12:14 19 июня 2025
СБУ задержала агента гру в Силах обороны. Фото СБУ

Сотрудники СБУ, которые недавно в Харькове разоблачили «крота» в рядах штурмовой бригады Нацгвардии, корректировавшеааго воздушные атаки рф по локациям «своего» подразделения, задержали еще одного военного-предателя, который готовил атаку россии на украинские противокорабельные комплексы, которые держат под огневым контролем прибрежную акваторию Черного моря.

«Выполнением вражеской задачи занимался 33-летний военнослужащий, которого завербовала российская военная разведка (более известная как гру). По поручению оккупантов, „крот“ должен был передать им геолокации подразделения, где он проходит службу, которых охраняет противокорабельные комплексы „Нептун“ на юге Украины», — сообщили в СБУ.

Россияне собирались после получения данных нанести по комплексам ракетно-дроновый удар, предупредив своего агента, чтобы тот обезопасил себя во время атаки.

Впрочем, военная контрразведка СБУ своевременно разоблачила «крота» и задокументировала его разведактивность. Его задержали во время подготовки агентурного «отчета» для оккупантов.

РЕКЛАМА
На враге работал 33-летний мобилизованный. Фото СБУ

«В процессе расследования стало известно, что фигурант дополнительно должен был скорректировать вражеские обстрелы по учебным центрам ВСУ, где раньше проходил военную подготовку. Мобилизированный попал в поле зрения агрессора во время распространения пророссийских комментариев в чат-ботах минобороны рф. При обысках у задержанного изъяли телефон с доказательствами работы на врага», — добавили в СБУ.

Задержанному инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Санкция статьи — пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

РЕКЛАМА

Ранее военного предателя обнаружили в Кировоградской области. Там 32-летний водитель-электрик воинской части корректировал воздушные атаки рф по центральному региону Украины, а также собирал для врага координаты госпиталей Сил обороны и других медучреждений, в которых проходили лечение украинские воины.

Фото СБУ

113

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Таро-прогноз на 19 июня. Фото Pixabay

Близнецам — «Звезда», Овнам — «Император», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 19 июня

Работающие пенсионеры получат пенсию после перерасчета в июне. Фото Pixabay

Работающие пенсионеры могут получить перерасчет пенсии: как это сделать

Унитаз, фото https://t.me/MarinaZhukovaBloger/9982

Когда не помогает средство из магазина: блогерша Марина посоветовала, как победить известковый камень в унитазе без химии

Пирог. Фото кулинара Эллы Ивановой

Изумительный пирог без яиц и сливочного масла: рецепт известного кулинара прост в воплощении

Следующий материал
Новости партнеров