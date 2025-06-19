Российский «крот» в ВСУ охотился за «Нептунами»

Сотрудники СБУ, которые недавно в Харькове разоблачили «крота» в рядах штурмовой бригады Нацгвардии, корректировавшеааго воздушные атаки рф по локациям «своего» подразделения, задержали еще одного военного-предателя, который готовил атаку россии на украинские противокорабельные комплексы, которые держат под огневым контролем прибрежную акваторию Черного моря.

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«Выполнением вражеской задачи занимался 33-летний военнослужащий, которого завербовала российская военная разведка (более известная как гру). По поручению оккупантов, „крот“ должен был передать им геолокации подразделения, где он проходит службу, которых охраняет противокорабельные комплексы „Нептун“ на юге Украины», — сообщили в СБУ.

Россияне собирались после получения данных нанести по комплексам ракетно-дроновый удар, предупредив своего агента, чтобы тот обезопасил себя во время атаки.

Впрочем, военная контрразведка СБУ своевременно разоблачила «крота» и задокументировала его разведактивность. Его задержали во время подготовки агентурного «отчета» для оккупантов.

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На враге работал 33-летний мобилизованный. Фото СБУ

«В процессе расследования стало известно, что фигурант дополнительно должен был скорректировать вражеские обстрелы по учебным центрам ВСУ, где раньше проходил военную подготовку. Мобилизированный попал в поле зрения агрессора во время распространения пророссийских комментариев в чат-ботах минобороны рф. При обысках у задержанного изъяли телефон с доказательствами работы на врага», — добавили в СБУ.

Задержанному инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Санкция статьи — пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Ранее военного предателя обнаружили в Кировоградской области. Там 32-летний водитель-электрик воинской части корректировал воздушные атаки рф по центральному региону Украины, а также собирал для врага координаты госпиталей Сил обороны и других медучреждений, в которых проходили лечение украинские воины.

Фото СБУ

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