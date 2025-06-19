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Книга рецептов

Хашлама от Алексея Миля: наваристая и невероятно вкусная

14:01 19 июня 2025
Рецепт хашламы по-армянски. Фото - скриншот

Фудблогер Алексей Миль, ранее поделившийся рецептом «гнезд» из фарша и грибной начинки, рассказал фоловерам, как приготовить блюдо армянской кухни хашламу. Это блюдо — нечто среднее между рагу и супом. Обычно хашламу готовят из нескольких видов мяса с овощами и пряностями.

«Армянская хашлама — невероятно вкусное и наваристое блюдо», — пишет на своей странице в соцсетях Алексей Миль.

Ингредиенты:

  • 2 луковицы;
  • 2 морковки;
  • 700 г телятины;
  • 700 г картофеля;
  • 2−3 зубчика чеснока;
  • 2 больших помидора;
  • 1−2 сладких перца;
  • Пиво — 500 мл;
  • 2 лавровых листа;
  • Соль, перец, кориандр, пучок петрушки.

Приготовление:

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  • В кастрюлю слоями выкладываются нарезанный кольцами лук и кусочками морковь.
  • Сверху — телятина, нарезанная средними кусками, предварительно поперченная и присыпанная кориандром.
  • Следующий слой — томаты, нарезанные кружочками, далее — перец кусочками, целые зубчики чеснока.
  • Далее в емкость выкладывается целый картофель — стоит брать небольшие или средние клубни.
  • Добавляется пучок укропа, лавровые листья и соль.
  • Мясо и овощи заливаются пивом и готовятся на среднем огне час — полтора. Перемешивать не нужно.
  • Перед подачей присыпать зеленью.

О том, как готовят свиные ножки по-армянски, читайте на нашем сайте.

Фото — скриншот

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