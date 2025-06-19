Хашлама от Алексея Миля: наваристая и невероятно вкусная

Фудблогер Алексей Миль, ранее поделившийся рецептом «гнезд» из фарша и грибной начинки, рассказал фоловерам, как приготовить блюдо армянской кухни хашламу. Это блюдо — нечто среднее между рагу и супом. Обычно хашламу готовят из нескольких видов мяса с овощами и пряностями.

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«Армянская хашлама — невероятно вкусное и наваристое блюдо», — пишет на своей странице в соцсетях Алексей Миль.

Ингредиенты: 2 луковицы;

2 морковки;

700 г телятины;

700 г картофеля;

2−3 зубчика чеснока;

2 больших помидора;

1−2 сладких перца;

Пиво — 500 мл;

2 лавровых листа;

Соль, перец, кориандр, пучок петрушки. Приготовление: РЕКЛАМА В кастрюлю слоями выкладываются нарезанный кольцами лук и кусочками морковь.

Сверху — телятина, нарезанная средними кусками, предварительно поперченная и присыпанная кориандром.

Следующий слой — томаты, нарезанные кружочками, далее — перец кусочками, целые зубчики чеснока.

Далее в емкость выкладывается целый картофель — стоит брать небольшие или средние клубни.

Добавляется пучок укропа, лавровые листья и соль.

Мясо и овощи заливаются пивом и готовятся на среднем огне час — полтора. Перемешивать не нужно.

Перед подачей присыпать зеленью.

О том, как готовят свиные ножки по-армянски, читайте на нашем сайте.

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