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Хашлама от Алексея Миля: наваристая и невероятно вкусная
Фудблогер Алексей Миль, ранее поделившийся рецептом «гнезд» из фарша и грибной начинки, рассказал фоловерам, как приготовить блюдо армянской кухни хашламу. Это блюдо — нечто среднее между рагу и супом. Обычно хашламу готовят из нескольких видов мяса с овощами и пряностями.
«Армянская хашлама — невероятно вкусное и наваристое блюдо», — пишет на своей странице в соцсетях Алексей Миль.
Ингредиенты:
- 2 луковицы;
- 2 морковки;
- 700 г телятины;
- 700 г картофеля;
- 2−3 зубчика чеснока;
- 2 больших помидора;
- 1−2 сладких перца;
- Пиво — 500 мл;
- 2 лавровых листа;
- Соль, перец, кориандр, пучок петрушки.
Приготовление:
- В кастрюлю слоями выкладываются нарезанный кольцами лук и кусочками морковь.
- Сверху — телятина, нарезанная средними кусками, предварительно поперченная и присыпанная кориандром.
- Следующий слой — томаты, нарезанные кружочками, далее — перец кусочками, целые зубчики чеснока.
- Далее в емкость выкладывается целый картофель — стоит брать небольшие или средние клубни.
- Добавляется пучок укропа, лавровые листья и соль.
- Мясо и овощи заливаются пивом и готовятся на среднем огне час — полтора. Перемешивать не нужно.
- Перед подачей присыпать зеленью.
О том, как готовят свиные ножки по-армянски, читайте на нашем сайте.
Фото — скриншот183
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