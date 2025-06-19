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Деньги

Субсидия «в наследство»: кто имеет на нее право

15:37 19 июня 2025
Как получить субсидию умершего родственника

После смерти основного получателя жилищной субсидии назначенные, но не выплаченные средства может получить другой член домохозяйства, если он был учтен при назначении этой субсидии, пишет «На пенсии».

Для оформления этих средств необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины не позднее трех месяцев со дня смерти получателя субсидии.

При себе нужно иметь:

• Свидетельство о смерти получателя.
• Документы, удостоверяющие личность заявителя.
• Реквизиты банковского счета для перевода средств.

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Эта процедура регулируется пунктом 3 Положения о порядке назначения жилищных субсидий (Постановление Кабмина № 848 от 21 октября 1995 года).

Следует не медлить с подачей заявления, чтобы не потерять право на получение средств.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине хотят упростить оформление госпомощи нескольким категориям граждан. На сайте профсоюзов размещен для обсуждения проект, разработанный Кабмином, которым предлагают сократить количество требований для получения пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг трем категориям домохозяйств.

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