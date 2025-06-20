Курс доллара до конца июня: что угрожает стабильности американской валюты

Хотя до конца года курс доллара прогнозируют на уровне до 44 гривен, пока он будет оставаться достаточно стабильным. Так, до 29 июня курс доллара скорее всего составит около 41,8 гривны.

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Об этом «ФАКТАМ» сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности банка «Глобус» Тарас Лесовой. По его мнению этому будут способствовать четыре основных фактора.

К факторам влияния на курс доллара эксперт отнес гибкую политику НБУ, работу экономики страны, экспортные поступления, и стабильный уровень цен работает в пользу курсового равновесия: без лишнего ажиотажа на покупку доллара.

А вот с евро ситуация сложнее, сетует специалист: его курс определяется не только внутренними событиями, но и состоянием на глобальном рынке, прежде всего в связке с долларом. Прогнозы говорят: валютная пара доллар/евро «задержится» в пределах 1,1−1,15. То есть, украинский курс евро будет колебаться вокруг 46,5−47,5 грн.

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- Новый фактор к паре доллар/евро — это война на Ближнем Востоке и соответствующие изменения в мировой экономике (как, например, ситуативный взлет цен на нефть). Безусловно, роль США в этой войне может повлиять на вес американской валюты: доллар может как усилиться к евро, так и несколько потерять. И сейчас более точные прогнозы равнозначны «тычку пальцем в небо», ведь ситуация находится в динамике до сих пор невыясненными остается множество вопросов о том, как будет дальше существовать мир, как функционировать экономика, — объясняет Тарас Лесовой.

По его мнению, также могут сдвинуть ситуацию с мертвой точки внешнеполитические факторы, в том числе американские пошлины. Здесь все остается непредсказуемым, и даже одно заявление может изменить правила игры.

Однако в целом эксперт оценивает ситуацию с курсом доллара к гривне как стабильную: текущие курсовые изменения будут оставаться минимальными, а курсы межбанка и наличного рынка будут крайне близки друг к другу. Потенциальные угрозы для стабильности рынка нивелированы и за доллар вряд ли будут давать больше 41,8 грн.

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В целом банкиры отмечают, что курсы евро и доллара друг к другу в ближайшее время будут сильно колебаться.

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