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Общество и люди

Разбитое яйцо на лобовом стекле: как на него реагировать, чтобы не попасть впросак

10:17 20 июня 2025
Водителяи рассказали, как нужно реагировать на разбитое яйцо на лобовом стекле

Украинские мошенники постоянно изобретают новые схемы, и похоже, что одна из новейших опасностей, которая уже действует в соседних странах, в скором времени может добраться и до нас, пишет специализированное издание со ссылкой на зарубежный портал.

В основе этой схемы лежит, на первый взгляд, невинная затея — разбитое яйцо на лобовом стекле. На самом деле это не детская баловство, а хорошо спланированная схема преступников. Суть ее проста: заставить водителя выйти из автомобиля. Жидкость от яйца моментально загрязняет стекло, а дворники только размазывают ее, ухудшая видимость. В большинстве случаев водители рефлекторно выходят, чтобы самостоятельно очистить стекло.

Именно в этот момент и ждут злоумышленники. Как только владелец отвлекается на уборку, они незаметно проникают в салон. Их целью могут быть оставленные на видном месте сумки, гаджеты, документы. Иногда их «улов» — это весь автомобиль, если ключи неосторожно оставили в замке зажигания.

Как себя обезопасить?

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Эксперты настоятельно рекомендуют водителям сохранять спокойствие и адекватно реагировать на такие инциденты. Если на лобовом стекле вашего авто появилось разбитое яйцо:

• Ни в коем случае не выходите из машины сразу!
• Уезжайте в людное место: Ворам будет гораздо сложнее атаковать вас там, где много свидетелей.
• Закройте все двери и окна: Убедитесь, что автомобиль полностью заблокирован.
• Уберите ценные вещи из видного места: Прежде чем приступать к очистке стекла, спрячьте все сумки, гаджеты и документы.
• После этого осторожно очистите стекло.

Учитывая, что подобные случаи участились за границей, вполне вероятно, что украинские мошенники примут эту схему в свою практику. Будьте бдительны и осторожны на дорогах!

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Ранее «ФАКТЫ» писали о сложившейся в последние дни ситуации на рынке топлива: по словам эксперта по вопросам топливного рынка Сергея Куюна, розничная цена на бензин увеличилась, дизель остался стабильным, а сжиженный газ подешевел.

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