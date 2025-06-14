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Происшествия

Бегство завершилось трагедией: в Киеве погиб мобилизованный

11:52 14 июня 2025
В Киеве во время бегства погиб мобилизованный

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. В Киевском городском ТЦК и СП сообщили о гибели мобилизованного во время бегства.

«Для предотвращения распространения искаженной информации сообщаем следующее: Во время транспортировки мобилизованных граждан в сборный пункт Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, двое из них предприняли попытку побега. Они разбили окно транспортного средства и пытались покинуть его. Во время этой попытки один из мобилизованных упал на дорогу, получив несовместимые с жизнью травмы, что привело к его гибели на месте происшествия. Событие расследуют правоохранительные органы и следственно-оперативные группы для выяснения всех обстоятельств. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего гражданина», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», в Харькове 12 мая на территории РТЦК и СП 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна третьего этажа. А в Виннице мужчину избили на пункте предварительного сбора мобилизованных. Инцидент сняли на видео и опубликовали в соцсетях.

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