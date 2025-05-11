«Врачи делали все возможное, чтобы спасти зрение и хотя бы одну ногу»: история десантника, который ради любви на протезах поднялся к подножию Говерлы

История военнослужащего 80-й отдельной штурмовой Галицкой бригады Игоря Зобкива достойна того, чтобы стать сценарием к фильму. Потому что она о преданности своей стране, мужестве, жертвенности, боли и большой любви. Во время полномасштабной войны отважный защитник из Одесской области получил тяжелое ранение и пережил ампутацию конечностей. Однако не сломался, не утратил веру в себя и способность на невероятные поступки. Во время ежегодного весеннего восхождения на Говерлу, в котором принимают участие военные и гражданские, он на протезах поднялся к подножию вершины и сделал предложение любимой Марии. От увиденного собравшиеся не могли сдержать слез радости. Как и девушка, которая без раздумий согласилась стать женой воина.

«Под Каховкой мы потеряли много побратимов»

— Я первый военный в нашей семье. С детства мне импонировала армия, но очень сильно на меня повлияла Революция достоинства, — говорит «ФАКТАМ» Игорь Зобкив. — Я задумался о службе, защите людей. Выбирал между десантом и морской пехотой. Впрочем, после школы поступил в профессиональный колледж архитектуры, строительства и дизайна. Проучился год и в 2019 году подписал контракт с ВСУ. Так оказался в 80-й бригаде. С побратимами воевали в зоне ООС.

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Игорь в 2019 году подписал контракт с ВСУ

— Где вас застала большая война?

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— В январе 2022-го нас перебросили в Николаевскую область, поэтому 24 февраля встречали на юге. Помню, только вернулись с дежурства, хотели отдохнуть. Но тут пролетели «сушки», и нас подняли по тревоге. Мы отправились в направлении Новой Каховки, где были активные обстрелы со стороны россиян. Мы пытались помочь отдельному подразделению выйти из Каховки, но огонь был настолько шквальным, что это оказалось невозможно. К сожалению, тогда мы потеряли много побратимов. Ночью пешком выносили их на руках, пока оккупанты снова не принялись бить из минометов… Дальше была Николаевщина, мы с подчиненными, потому что я был командиром отделения, достойно сдерживали врага, область удалось отбить.

— Представляю, как дома переживали за вас родные…

— Да. Но маме я сначала не звонил, так как знал, что она будет плакать. Поэтому сообщал, что со мной все хорошо, через ее родного брата — моего дядю. Он занимался тогда волонтерством. Потом, когда наконец услышал маму, получил от нее «на орехи». Понимаю, что она очень переживала за меня, но не хотел ее ранить.

— Как получили тяжелое ранение?

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— Это произошло 6 марта 2022 года на Николаевщине. Во время выезда нашего БТРа мы с ребятами подорвались на вражеской противотанковой мине. Слава Богу, остальные не получили повреждений, а вот я едва выжил. Помню, что у меня была максимальная потеря крови, начались судороги. Как потом выяснилось, я получил перелом челюсти, ожог лица І степени, контузию, множественные травмы. Момент, когда был ранен — второй мой день рождения. Потом наступила новая жизнь, новые свершения.

Игорь много работал, чтобы восстановиться физически после тяжелого ранения

«После протезирования вернулся в свою родную бригаду»

— После того как оказали первую помощь, меня отправили в госпиталь, — продолжает Игорь. — Я пережил 13 оперативных вмешательств! Полностью не видел. Врачи делали все возможное, чтобы спасти зрение и хотя бы одну ногу. Им удалось хотя бы немного сохранить зрение на правом глазу, на левом, к сожалению, нет. Одну ногу ампутировали ниже колена, другая имела разработанную пятку. Но в конце концов и ее пришлось ампутировать, потому что возникли осложнения. Дальше было протезирование. И возвращение в свою родную бригаду.

— Вы ведь имели законные основания не служить дальше?

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— Да, я получил инвалидность первой группы. Но мне настолько хотелось быть полезным армии, что попросил, чтобы меня не списывали. Благодарен, что оставили. Но первый год из-за изменений в законодательстве должен был прослужить в ТЦК. Всякое там бывало. Даже в драку лезли, хотя видели, что я на протезах. Некоторые говорили: «Ты кто такой?» Также дежурил на блокпостах, проверял документы. Не так давно вернулся в родную бригаду в отделение рекрутинга сержантом-менеджером. Поэтому служу в тылу и занимаюсь волонтерством. Времени на скуку или слезы нет. Сейчас я прекрасно хожу, управляю машиной и одолеваю марафоны. Например, 6 апреля преодолел 15 километров в полумарафоне в Дрогобыче на Львовщине.

— Невероятно. Вашей силе воли можно только позавидовать. А как познакомились с Марией?

— Когда я лечился, то нас повезли в Сходницу. Зашли там в кафе, где она работала. Мария сразу запала в душу. Она нас обслуживала, я попросил ее номер. Девушка на чеке его оставила. Но я долго не решался позвонить. Сначала заказал для нее красные розы. Она так обрадовалась, было приятно. Так все и закрутилось у нас. Мы быстро начали жить вместе. Мне в ней нравится все — Мария та, без кого просто не представляю своей жизни.

"Мария - та, без кого просто не представляю своей жизни", - говорит Игорь

— Расскажите, как сделали предложение любимой у подножия Говерлы?

— Вообще давно хотел позвать ее замуж. И тут на глаза попалось объявление, что Львовская ОВА проводит подъем на Говерлу. Цель — собрать бойцам на дроны. Решил совместить приятное с полезным. Это романтично и символично для меня. Долго уговаривал Марию пойти со мной. Когда за день согласилась, то побежал скорее за кольцом. Организаторы просили взять с собой на восхождение ледоступы, но я их не нашел. Даже то, что склон был покрыт льдом, меня не остановило. Никто не знал о моих планах, цветов я не брал, потому что таким образом все бы рассекретил. У подножия сделал предложение. Мария согласилась, все плакали от радости.

Для Марии предложение любимого стало полной неожиданностью

— Свадьбу уже спланировали?

— Сейчас не до пышных гуляний, в стране война. Это будет скромная регистрация брака в кругу родных. А вот когда будет мир, тогда и хорошо отпразднуем.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о главном инструкторе штаба 1-го батальона 23-й отдельной механизированной бригады сержанте Сергее Волкове, который после очень высокой ампутации вернулся на фронт и даже участвует в боевых выходах.

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