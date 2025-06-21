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«Скажу честно: не одной кобите сносило крышу от моего мяса»: известный украинский певец запустил собственное кулинарное шоу
Певец, шоумен и кулинар Панас Буйный, который ранее рассказал о войне, творчестве и личном, не скрывает своей страсти к ночным гастрономическим марафонам. В откровенном интервью «ФАКТАМ» он рассказал, как сварил первый борщ в 8 лет, чем покорял сердца женщин на кухне и как львовский сырник помог ему записать песню. А еще — о кулинарии как терапии в разгар войны, любви к простым блюдам и своей главной миссии на кухне: накормить, вдохновить и, возможно, даже свести одинокие сердца.
«Тема кулинарии мне очень близка — свой первый борщ я сварил в 8 лет»
— Панас, с чего началась ваша любовь к кулинарии? Был ли какой-то конкретный момент в жизни, когда вы поняли, «готовить — это мое»?
— Я готовлю с 5 лет, когда-то в раннем детстве я как старший сын в семье был вынужден сидеть с младшим братом дома. И пока родители работали, на меня была возложена миссия, чтобы дом был цел, мы с братом целы и невредимы. И чтобы никто не был голоден. Ту еду, которую оставляли нам родители, мы уничтожали до обеда, а потом я пробовал экспериментировать и свой первый борщ сварил в 8 лет. Все его оценили высшими баллами, и впоследствии я стал су-шефом у мамы на кухне. Поэтому тема кулинарии мне очень близка.
— Есть ли у вас семейные кулинарные традиции?
— В нашей семье есть хорошая рождественская традиция. На Сочельник мы с мамой всегда вместе лепим вареники. Но не простые — мы кладем внутрь копейки. Говорят, кому попадется вареник с монеткой, того ждет финансовый рост в новом году. Это для нас не просто обряд, а еще и хороший способ объединиться всей семьей за кухонным столом.
— Как часто вы готовите дома для себя или близких? Есть ли время на домашнюю кухню в плотном гастрольном графике?
- Практически ежедневно. Имею к этому искреннее вдохновение — даже когда возвращаюсь домой после концерта или другого публичного мероприятия, все равно нахожу силы зайти на кухню и приготовить что-то вкусное на ночь. Это для меня способ расслабиться и одновременно проявить заботу о себе и близких.
— Есть ли у вас «коронное блюдо», которое вы готовите всегда с особой гордостью?
- Обожаю запеченное мясо с картофелем и салат из свежих овощей. Скажу честно: не одной кобите сносило крышу от моего мяса! (смеется — Авт.) Но в целом я не боюсь никакого блюда — уверен, что могу приготовить что угодно, если есть продукты, время и настроение.
— Что для вас важнее в блюде — техника, ингредиенты или настроение во время приготовления?
— В приготовлении еды главное — настроение. Если ты на позитиве, то и вкусовые рецепторы работают лучше. А вот когда все не клеится — лучше заварить мивину, чем переводить продукты и портить себе нервы. Кухня — это тоже эмоция, и она должна быть светлой.
«Не надо ничего выдумывать — все настоящее: простые люди, доступные рецепты, искреннее общение»
— Вы активно выступаете как певец и ведете кулинарный проект. Насколько сложно совмещать сцену с кухней?
— Совмещать сцену и кулинарию совсем несложно. Концерты же не каждый день, а есть хочется постоянно! Если появляется интересная идея, которая еще и связана с кухней — я беру телефон и снимаю. Такие видео — это не только вкусно, но и способ порадовать своих поклонников, показать, что артисты умеют не только петь, но и готовить. Я с удовольствием делюсь своими навыками — искренне, без понтов, как есть.
— Были ли моменты, когда сцена вдохновляла на кулинарные эксперименты или, наоборот, кулинария влияла на творчество?
- Кулинария очень классно влияет на творчество. Бывали моменты, когда не деньги, а связи и харизма решали все. Вот, например, однажды не хватало средств на запись песни. Я приготовил домашний львовский сырник, принес его на студию — и так рассчитался со звукорежиссером! С тех пор мы еще и подружились. Но, признаюсь, этот лайфхак сработал только раз.
— Чем вас привлекает именно формат кулинарного шоу? Что вы хотите донести до зрителей через него, кроме вкусных рецептов?
- Меня привлекает простота моего кулинарного шоу. Не надо выдумывать искусственные сюжеты — все настоящее: простые люди, доступные рецепты, искреннее общение. И в то же время замечательная миссия — помочь кому-то найти свою пару. Моя задача — научить холостяка или холостячку базовым кулинарным навыкам, дать уверенность. И когда они уже на свидании могут сказать: «Я умею готовить! Хоть одно блюдо — но зато как!» — для меня это самая большая победа.
— Как вы выбираете героев для своего кулинарного проекта?
— Суть моего кулинарно-юмористического шоу заключается в том, что я прихожу на кухни рандомных холостяков и холостячек и пытаюсь им помочь научиться готовить несложные блюда. Поскольку есть определенная аксиома, что люди без пары обычно живут на доставках, потому что вечно в работе. И в ходе нашего совместного приготовления блюда мы общаемся на личные темы, и я таким образом убиваю двух зайцев одним выстрелом. И готовить научил, и с личным разобрались, возможно, кто-то после выпуска впоследствии найдет себе вторую половинку.
— Были ли неожиданные участники или блюда, которые вас реально впечатлили на съемках?
— Один из самых неожиданных моментов произошел во время выпуска, где мы зашли в гости к актрисе театра им. Марии Заньковецкой. Это была приятная неожиданность, которая подарила нам много теплых моментов. Все детали сможете увидеть вскоре.
— По вашему мнению, какое блюдо — идеальный летний вариант для украинцев? Что посоветуете приготовить дома в жару, когда хочется легкой, но вкусной еды?
- В летнюю жару лучше всего — это много водички с лимоном и мятой. А из блюд для меня идеально «заходит» легкий салат «Цезарь». И вкусно, и освежает, и готовится быстро. Кроме того, лето для меня — это, безусловно, арбуз, сочные помидоры и шашлык. Это классика, которая всегда радует и ассоциируется с отдыхом, теплом и замечательными компаниями.
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