«Картина дочери украшает кабинет министра иностранных дел Франции»: как 11-летняя школьница из прифронтовых Сум собирает донаты для ВСУ

11-летняя художница Николь Вихрова из села Токари, что на Сумщине, после полномасштабного вторжения вместе с мамой на несколько месяцев выезжала в Польшу. После возвращения она продолжила заниматься творчеством и своими рисунками взялась помогать бойцам. Девочка сотрудничает с сумскими волонтерами. Художница создает работы с очень глубоким патриотическим смыслом. Благодаря своим картинам школьница рассказывает об Украине и помогает армии. Свои работы она реализует на благотворительных аукционах, а вырученные средства вкладывает в сборы для ВСУ. По словам семиклассницы, благодарности от волонтеров и защитников — ее самая большая мотивация.

«Николь рисует для нашей скорой победы»

- Я сама в детстве окончила художественную школу, но свою жизнь посвятила банковскому делу. Поэтому счастлива помочь своему ребенку реализовать талант. Рисовать она начала в два года. Позже стала посещать занятия, — говорит «ФАКТАМ» мама юной художницы Ирина Вихрова. — Дочь — студентка онлайн-платформы OpenArtAcademy, окончила 5 класс Сумской специализированной школы № 7 им. Максима Савченко. Кроме того, она студентка IT Step Академии и член Федерации Taekwondo ITF Украины. Николь очень гордится тем, что она волонтер БФ «Мы здесь — Северный форпост», где вкладывает сердце в добрые дела и поддержку сообщества. Она активно развивает свое творчество и участвует в благотворительных и художественных проектах. Доченька известна своими работами, выполненными в традиционных украинских техниках.

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Своими картинами Николь Вихрова рассказывает об Украине

— Расскажите подробнее о волонтерстве Николь.

- Когда ребенок участвует в волонтерстве, помогает семье или создает художественные работы, он бессознательно передает собственные мысли и эмоции. Все это — безмолвное обращение к миру: о поддержке, о силе и о желании быть услышанными. Мы все работаем на полную силу ради нашей скорой победы. А Николь рисует. Детский рисунок несет невероятно сильную энергию. Работы дочки посвящены нашей непокоренной судьбе, независимой нации, несокрушимому будущему. Картины постоянно участвуют в благотворительных аукционах, где средства направляются на поддержку украинских военных. Например, в галерее MODI Art&Wine Gallery в Киеве в настоящее время проходит благотворительный онлайн-аукцион ее работ. И каждый желающий может присоединиться, сделав донат на благотворительный фонд «Мы здесь — Северный форпост». Недавно работы Николь купили в Финляндии. Она за них получила более 200 евро, тем самым закрыв сбор на детектор для военных.

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В разгар войны Николь посетила международную выставку «Творческое сопротивление» в галерее «Art Sant Roch» города Сере во Франции, где за донат передала несколько своих художественных полотен французам. Волонтеры благотворительного фонда из Сум передавали дочке железные осколки, чтобы она «раздавила» их страшную энергию красотой самчиковской росписи. Николь выполнила обещание и отдала ее почтенному французу за донат.

Работа дочки «И прадеды в струнах бандуры живут…» попала на международную выставку украинских художников «Поколение войны. Третий год» в мирной Албании под девизом: «Правды о войне не нужно бояться, а молчать о ней не следует…». При поддержке креативной француженки Дианы Бошампс и сумского художника Романа Голуба создано много международных проектов для популяризации Украины в мире. CUBIC MAP — рисунки родных известных мест Сумщины на кубике разлетелись по миру. Также были созданы марки с копиями патриотических работ Николь на письмах от детей из Японии (Хиросима).

Николь объединила юных волонтеров БФ «Мы здесь — Северный форпост»

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Николь объединила юных волонтеров БФ «Мы здесь — Северный форпост», и они вместе из ткани спанбонд сделали патриотических птичек. Птички улетели в далекую Францию, неся весточку о трудных временах несокрушимой Украины. Мурмурацию птичек возглавил воробей в каске и бронежилете с сумкой с элементами герба прифронтового города Сумы, а среди стаи летела маленькая забавная птичка, созданная в последний день Николь в стиле украинского наива по мотивам творчества Марии Примаченко. Также Николь вела свой проект «Открытка защитнику». Сколько ярких рисунков было создано, а сколько оберегов, расписанных мастерицей, подарено как символ защиты и мужества. Она назвала их «талисманами» — изображения смелого зверя, воплощающего силу и несокрушимость. Дети искренне верят, что их подарки станут той спасительной искрой для воина в самую трудную минуту, что согреют его душу и придадут силы.

«Волонтеры благотворительного фонда из Сум передавали дочке железные осколки, чтобы она «раздавила» их страшную энергию красотой самчиковской росписи», – говорит Ирина Вихрова

Работа Николь «Воля» украшает кабинет мэра французского города Трей

— Знаю, что одна из картин Николь даже украшает кабинет высокопоставленного чиновника во Франции. Расскажите об этом.

- Да, это правда. О стране, которая борется за права свободного человека, напоминает художественная работа дочки «Воля». Она украшает кабинет мэра городка Трей во Франции. Николь подписала картину по-французски: «Воля — это право быть собой в любых обстоятельствах… Мы строим новую страну, в которой есть уважение к правам человека, потому что только свободные могут творить будущее, смотреть не назад, а вперед. Борьба за волю — это борьба за существование, за права человека и его счастливое будущее. Плач еще никому не дал свободы, а борец — обретает мир». Еще одна работа под названием «Берегиня» была подарена министру иностранных дел Франции Жану-Ноэлю Барро. В подписи говорится о том, что Украина: «Все это — отцовская земля, и здесь дух каждого украинца, который глубоко пустил корни. И как бы враг ни пытался его уничтожить — он все равно прорастет! Украинка — хранительница домашнего очага, своего рода. Она — олицетворение нашей страны, которая должна быть целостной, единой и счастливой. Мы должны говорить об этом всему миру».

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— В каком стиле дочке больше всего нравится творить?

- Она использует разнообразную технику: рисует красками — гуашью, акварелью. Очень нравятся акриловые краски. Рисует также карандашом, фломастером. Недавно попробовала рисовать в стиле зентангл или дудлинг. Это такая графика, когда много мелких декоративных деталей прорисовываешь черной краской, тушью или просто фломастером.

Еще Николь рисует в традиционных жанрах: живопись, декоративная картинка. На данный момент она интенсивно популяризирует слобожанскую роспись в старобельской технике — древнее ремесло, которое под натиском советской власти было почти забыто. Возрождение этой уникальной традиции открывает новые перспективы для сохранения культурного наследия и развития искусства. Николь влюбилась в слобожанскую роспись, почувствовав магию народного искусства. Особенность росписи в том, что она рисуется пальчиками и в основном по кругу. И интересный момент — ваш пальчик оставляет навсегда свой отпечаток. И этот мазок никогда и никто не в состоянии повторить, и его нереально сделать с помощью кисточки. Мастера слобожанской росписи могут даже не подписывать свои работы. Николь чувствует, что должна это делать, потому что этой росписью украшали побеленные стены сельских хат, кухонные доски, свадебные сундуки Слободской Украины. Его рисовали скорее всего и предки Николь, потому что ее корни именно здесь.

«Николь влюбилась в слобожанскую роспись, почувствовав магию народного искусства», - рассказывает Ирина

Сумы — это самый большой город северной Слобожанщины. В 17 веке в Слободскую Украину бежали с Правобережной и Левобережной Украины крестьяне, потому что здесь были свободные земли. Люди образовывали слободы. Отсюда и название Слободская Украина — Слобожанщина. Кроме того, Николь очень хочет научиться писать шрифтом «Рутения». Он создан на исторических украинских почерках Василия Чебаника.

Ранее «ФАКТЫ» писали о школьниках из Ровенской области, которые велопробегами приближают победу, а лучший стимул для детей, когда им пишут благодарные военные.

Фото предоставлены Ириной Вихровой

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