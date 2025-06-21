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- 21.06 21:02 Приводит к переутомлению: неожиданные побочные эффекты чрезмерного употребления кофе
Приводит к переутомлению: неожиданные побочные эффекты чрезмерного употребления кофе
Не секрет, что кофе содержит кофеин, вещество, которое может улучшить ваше настроение, метаболизм, а также умственную и физическую работоспособность. Он безопасен для большинства людей при потреблении в низких и умеренных количествах. Но высокие дозы кофеина могут иметь неприятные и даже опасные побочные эффекты, пишет издание healthline.com.
Известно, что кофеин повышает бдительность. Он работает, блокируя действие аденозина, химического вещества мозга, вызывающего чувство усталости. В то же время, он запускает высвобождение адреналина. Однако при более высоких дозах эти эффекты могут стать более выраженными, что приводит к тревоге и нервозности. Если вы замечаете, что часто чувствуете нервозность или возбуждение, возможно, следует пересмотреть потребление кофеина и уменьшить его.
Способность кофеина помогать людям бодрствовать является одним из его самых ценных качеств. Однако чрезмерное употребление кофеина может осложнить получение достаточного сна. Исследования показали, что повышенное потребление кофеина увеличивает время, необходимое для засыпания.
Многие считают, что утренняя чашка кофе помогает разрядить работу кишечника. Слабительный эффект кофе объясняется высвобождением гастрина, гормона, который производит желудок и ускоряет активность толстой кишки. Более того, кофе без кофеина вызывает подобную реакцию. Учитывая этот эффект, неудивительно, что большие дозы кофеина могут привести к жидкому стулу или даже диарее у некоторых людей. Поскольку кофе может оказывать существенное влияние на пищеварительную функцию, возможно, вам следует уменьшить количество напитка или перейти на чай.
Несмотря на все преимущества кофеина для здоровья, нельзя отрицать, что он может вызвать привыкание. Подробный разбор показывает, что хотя кофеин активирует определенные химические вещества мозга подобно кокаину и амфетаминам, он не вызывает классической зависимости, как эти наркотики. Однако это может привести к психологической или физической зависимости, особенно при высоких дозах.
В целом, кофеин, кажется, не увеличивает риск сердечных заболеваний или инсульта у большинства людей. Однако он повышает кровяное давление из-за своего стимулирующего воздействия на нервную систему. Повышенное кровяное давление является фактором риска сердечного приступа и инсульта, поскольку со временем оно может повредить артерии, ограничивая приток крови к сердцу и мозгу.
Важно обращать внимание на дозировку и время приема кофеина, особенно если у вас уже высокое кровяное давление.
Известно, что кофе с кофеином повышает уровень энергии. Однако он также может иметь противоположный эффект, приводя к повторной усталости после того, как кофеин выводится из организма. Исследования показали, что хотя энергетические напитки с кофеином повышали бдительность и улучшали настроение в течение нескольких часов, участники часто были более уставшими, чем обычно, на следующий день. Чтобы максимизировать преимущества кофеина для энергии и избежать повторной усталости, старайтесь употреблять его в умеренных, а не в высоких дозах.
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