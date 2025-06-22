Хотят использовать свои преимущества: аналитики о теории победы путина в войне с Украиной

Теория победы путина, который в очередной раз повторил пропагандистские мантры об оправдании войны, основывается на критических предположениях относительно возможностей Украины и поддержки Киева Западом — условий, которые Запад может изменить. Российский диктатор считает, что войска рф смогут использовать свои преимущества в человеческих и материальных ресурсах, чтобы подавить ВСУ. В результате украинская армия не сможет освободить ни одной оперативно или стратегически значимой территории, которую захватят оккупанты.

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Российские войска несут непропорционально большие потери в человеческих ресурсах ради незначительных тактических достижений, которые не являются устойчивыми в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Но теория утина предполагает, что его бойцы смогут поддерживать инициативу на всем военном театре и вести наступательные операции дольше, чем Запад будет готов оказывать помощь Украине в сфере безопасности. И дольше, чем экономика и население Украины, смогут мобилизоваться для военных усилий, говорится в отчете Института изучения войны.

Однако, по оценке ISW, россия скоро столкнется с рядом проблем в своей экономике и оборонно-промышленной базе, и они будут препятствовать ее способности вести длительную войну в Украине.

В то же время повышение цен на нефть — следствие геополитического напряжения на Ближнем Востоке — может временно усилить финансовую базу россии, если не будут введены новые санкции.

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«Рост объемов западной военной помощи вместе с экономическим давлением на москву способны изменить расклад сил. А еще они могут заставить россию пойти на уступки и завершить конфликт на выгодных для Украины условиях», — отмечают аналитики.

Тем временем британская разведка сообщает, что у оккупантов спрос на протезы вырос вдвое.

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