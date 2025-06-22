В эстонской разведке прогнозируют уменьшение дроновых атак по Украине

Ударов российских дронов по Украине может стать меньше. Все из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Так считает глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, пишет издание ERR.

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«Хотя россии удалось в значительной степени локализовать производство беспилотников типа „Шахед“ и „Герань“, можно предположить, что некоторые критические узлы для производства беспилотников будут продолжать поступать из Ирана, — отметил он. — Мы знаем, что Израиль атаковал и уничтожил завод по производству беспилотников типа „Шахед“ в Исфахане. А украинцы также постоянно атакуют завод в Алабуге, Татарстан, который производит такие же беспилотники для российской армии».

Поэтому, добавил полковник, существует вероятность того, что в ближайшее время мы можем увидеть определенное снижение использования беспилотников.

«В то же время, мы также абсолютно убеждены, что россия уже планирует дальнейшие меры не только для поддержки этого производства беспилотников, но и для его увеличения», — сказал полковник Кивисельг.

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Кроме того, он подметил определенную закономерность в атаках россиян. В частности, в течение 4−5 дней запускались по 60−70 дронов, после чего накопленные силы использовались для одновременного запуска 350−450 дронов. Эту тактику россия применяла и при использовании крылатых и баллистических ракет.

Ранее стало известно, что Северная Корея хочет направить в россию до 25 тысяч рабочих для изготовления беспилотников.

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