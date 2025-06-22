Вся в талантливую маму: Дженнифер Лопес намекнула на увлекательное сотрудничество с дочкой

Дженнифер Лопес любит быть мамой и прилагает все усилия, чтобы ее 17-летние близнецы, Эмми и Макс, наслаждались жизнью как можно дальше от лишнего внимания. И хотя Максу, кажется, нравится оставаться частным лицом, дочь готова идти по следам своей мамы. Она уже несколько раз выступала на сцене с Джей Ло. А недавно Эмми сфотографировали с мамой в Лос-Анджелесе, когда они заходили в танцевальную студию — возможно, это намек на будущее сотрудничество.

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Возможно, Эмми просто хотела посмотреть на маму во время работы, но очевидно, что талантливая девушка-подросток заинтересована профессией Джей Ло. В отличие от Макса, Эмми несколько раз видели на красной дорожке вместе с мамой.

Совсем недавно, в марте, они посетили премьеру фильма «Отелло» в Нью-Йорке. К ним также присоединилась сестра Джей Ло Линда Лопес, которая поделилась несколькими фотографиями с этого звездного вечера на своей странице в Instagram, как пишет hellomagazine.com.

Напомним, что Эмми также присоединилась к Джей Ло во время ее мирового турне It's My Party в 2019 году, когда девочке было всего 11 лет, а также выступали на сцене Супербоула в 2020 году.

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Недавно стало известно, какое обещание Дженнифер Лопес дала детям после развода с Беном Аффлеком.

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