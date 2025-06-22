- 10:15 Более 350 беспилотников врага участвовали в ночной атаке на Украину, — Воздушные силы
- 09:45 Украинские дроны подожгли топливные резервуары под Ростовом
- 08:58 Киев снова под ударом: повреждена станция метро, разрушена многоэтажка, есть погибшие
- 08:18 Девам стоит сосредоточиться на деталях, а Скорпионов ждет эмоциональный всплеск: гороскоп на 23 июня
- 07:59 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 22.06 22:28 С чем не стоит сочетать плетеные сумки: некоторые нюансы вас удивят
- 22.06 22:01 Необычный джем: варится так просто, что вы удивитесь
- 22.06 21:30 Вся в талантливую маму: Дженнифер Лопес намекнула на увлекательное сотрудничество с дочкой
- 22.06 21:12 «Это самоубийство»: эксперт о решении парламента Ирана закрыть Ормузский пролив
- 22.06 21:01 Уменьшает хронические воспаления: полезные свойства свекольного сока, который считается суперпродуктом
- 22.06 20:45 «В венке каждый цветок имеет символическое значение», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк
- 22.06 20:33 С первых дней войны пошел защищать страну: в бою на Донетчине погиб нацгвардеец с Киевщины
Вся в талантливую маму: Дженнифер Лопес намекнула на увлекательное сотрудничество с дочкой
Дженнифер Лопес любит быть мамой и прилагает все усилия, чтобы ее 17-летние близнецы, Эмми и Макс, наслаждались жизнью как можно дальше от лишнего внимания. И хотя Максу, кажется, нравится оставаться частным лицом, дочь готова идти по следам своей мамы. Она уже несколько раз выступала на сцене с Джей Ло. А недавно Эмми сфотографировали с мамой в Лос-Анджелесе, когда они заходили в танцевальную студию — возможно, это намек на будущее сотрудничество.
Возможно, Эмми просто хотела посмотреть на маму во время работы, но очевидно, что талантливая девушка-подросток заинтересована профессией Джей Ло. В отличие от Макса, Эмми несколько раз видели на красной дорожке вместе с мамой.
Совсем недавно, в марте, они посетили премьеру фильма «Отелло» в Нью-Йорке. К ним также присоединилась сестра Джей Ло Линда Лопес, которая поделилась несколькими фотографиями с этого звездного вечера на своей странице в Instagram, как пишет hellomagazine.com.
Напомним, что Эмми также присоединилась к Джей Ло во время ее мирового турне It's My Party в 2019 году, когда девочке было всего 11 лет, а также выступали на сцене Супербоула в 2020 году.
Недавно стало известно, какое обещание Дженнифер Лопес дала детям после развода с Беном Аффлеком.213
Читайте нас в Facebook
«Наши защитники теряют жизнь за эту землю, а вам хочется „качать“ под Моргенштерна?»: украинский хореограф обратился к украинцам
Скорпионам — «Императрица», Девам — «Девятка Кубков», а Львам — «Верховная Жрица»: Таро-прогноз и советы карт на 23 июня