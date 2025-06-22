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С чем не стоит сочетать плетеные сумки: некоторые нюансы вас удивят
Плетеные сумки — ода лету. Они прекрасно вписываются в стили бохо-шик, кэжуал, романтический, кантри, этно… Лучше всего такие сумки сочетаются с натуральными тканями — такими как лен, хлопок, деним, и с обувью на плоской подошве или небольшом каблуке. Но в деловом стиле они вряд ли будут уместны, особенно если большого размера и украшены ракушками и подвесками в тематике морского отдыха. Исключением могут быть дизайнерские лаконичные модели.
Не стоит сочетать пляжные сумки с вечерними нарядами.
Такие сумки эффектно будут выглядеть на отдыхе в сочетании с сарафаном, шортами и майкой, туникой. Также образ можно дополнить шляпой.
Важно помнить, что пляжные сумки имеют четкую привязанность к сезону. В сочетании с плащом или пальто они будут выглядеть нелепо.
Покупая любую вещь, сразу себя спросите, где и как ее будете использовать, с чем сочетать. То, что она красива, еще не аргумент для того, чтобы ее приобрести. Хотя, если очень нравится, то, конечно, можно купить и подбирать гардероб под вещь, которая вас очаровала (такое явление известно как эффект Дидро).
Ранее Ольга Сметанская поделилась секретами выбора идеальной сумки на каждый день.
Фото из альбома Ольги Сметанской275
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