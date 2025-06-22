От выплат освобождены: кто может не платить земельный налог в 2025 году

Законом установлено, что украинцы, у которых во владении есть земля, и постоянные землепользователи — физические и юридические лица должны платить за нее налог. При этом из числа пенсионеров платить должны только работающие и имеющие во владении количество земли, превышающей установленные нормы.

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В то же время есть несколько категорий граждан, освобожденных от уплаты земельного налога, рассказали юристы БФ «Право на защиту» в своем телеграмм-канале.

Также они перечислили, кто может не платить налог. Согласно их информации, не платить за земельный участок (ст. 281 НКУ) имеют право:

лица с инвалидностью I и II группы;

лица, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет;

ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

лица, признанные законом пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы;

на период действия единого налога четвертой группы владельцы земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи при передаче земельных участков и земельных долей (паев) в аренду плательщику единого налога четвертой группы.

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