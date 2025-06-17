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Вареники с творогом на пару: порадуйте семью сытным ужином
Вареники с соленым творогом — это блюдо, которое стоит не только приготовить, но и поинтересоваться его историей и значением в украинской народной кухне.
Фудблогер Светлана Юрченко предлагает рецепт слобожанских вареников с творогом на пару. Кто ни разу не ел — попробуйте, советует кулинар.
Ингредиенты:
- 500 мл — молоко или кефир
- 50 г — дрожжи прессованные
- 2 ст.л. — сахара
- 1 ч.л. — соли
- 30 мл — растительного масла
- 700 — 750 г — муки
Начинка:
- творог домашний
- желток
- соль по вкусу
Приготовление:
К теплому молоку или кефиру добавляем дрожжи, сахар, соль, перемешиваем до однородности. Добавляем растительное масло и просеянную муку в несколько приемов. Вымешиваем тесто. Накрываем полотенцем, пока готовим начинку.
Творог (домашний, жирный) высыпаем в миску, добавляем желток или два — в зависимости от количества творога, солим по вкусу и растираем вилкой. Тесто делим на две части. Одну прикрываем полотенцем, другую раскатываем толщиной 5−7 мм, вырезаем кружочки диаметром 7 см. Лепим вареники. Варим на пару на среднем огне 5 мин. Вынимаем, поливаем растопленным сливочным маслом. Подаем со сметаной.
Напомним, рецепт вареников с клубникой от Натальи Жук — именно так готовят эту вкуснятину на Киевщине.144
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