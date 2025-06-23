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Книга рецептов

Королевское лакомство: готовится очень просто

22:00 23 июня 2025
Малосольная спаржа

Спаржа — любимое лакомство королей. Блюда из нее можно готовить разные. Например, малосольную спаржу. Кстати, малосольные овощи сегодня популярны во многих странах мира. В ресторанах они стоят дорого. Так почему же не приготовить малосольную спаржу в домашних условиях? Это весьма бюджетно, вы будете уверены в натуральности блюда, а это очень важно. Подавайте лакомство эстетично, как в ресторане. Дарите родным и близким положительные эмоции. Возможно, этот рецепт станет одним из ваших любимых. И тогда вы приготовите его не раз.

Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом блюда, которое стоит приготовить.

Малосольная спаржа

  • Спаржа 200 г
  • 2−3 столовые ложки яблочного уксуса
  • 1 чайная ложка меда
  • Соль
  • Хлопья перца «чили»
  • Вода
  • Петрушка
  • 1 зубок чеснока

Спаржу почистить и порезать на кусочки, поместить в банку, добавив чеснок, петрушку, хлопья перца «чили», соль, мед, яблочный уксус и воду. Ставим на 3−4 часа в холодильник — и готово!

Приятного аппетита вам и вашим близким!

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Напомним рецепт бесподобных малосольных помидоров за сутки. Они получаются упругими, кисло-сладенькими, вкусными.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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