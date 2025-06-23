- 00:01 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 23.06 22:38 Ломаченко отреагировал на ракетный обстрел родного города: о российских извергах ни слова
- 23.06 22:27 Стоит ли покупать две одинаковых вещи разных цветов: в приоритете цвет, который освежает
- 23.06 22:00 Королевское лакомство: готовится очень просто
- 23.06 21:31 «Грязью поливают те, кто в своей жизни ничего не достиг!»: новый образ Тины Кароль не оставил равнодушными украинцев
- 23.06 21:02 Не выбрасывайте гнилые помидоры: можете использовать их в саду
- 23.06 20:35 Почти три года ждали чуда: в бою на Донетчине погиб слесарь с Черкасчины
- 23.06 20:07 Картофельный салат с яйцами: простой и вкусный рецепт, который точно вам понравится
- 23.06 19:44 Смогут использовать до 800 «Шахедов»: рф в разы увеличивает производство дронов
- 23.06 19:19 Ждут страшные испытания: популярная актриса спела гимн на вершине Говерлы
- 23.06 19:18 «россия издевается над памятью погибших»: глава МВД — об обмене телами и цинизме врага
- 23.06 19:04 Девам — «Тройка жезлов» и подведение итогов, Скорпионам — «Солнце» и заряд энергии: Таро-прогноз на вторник, 24 июня
Королевское лакомство: готовится очень просто
Спаржа — любимое лакомство королей. Блюда из нее можно готовить разные. Например, малосольную спаржу. Кстати, малосольные овощи сегодня популярны во многих странах мира. В ресторанах они стоят дорого. Так почему же не приготовить малосольную спаржу в домашних условиях? Это весьма бюджетно, вы будете уверены в натуральности блюда, а это очень важно. Подавайте лакомство эстетично, как в ресторане. Дарите родным и близким положительные эмоции. Возможно, этот рецепт станет одним из ваших любимых. И тогда вы приготовите его не раз.
Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом блюда, которое стоит приготовить.
Малосольная спаржа
- Спаржа 200 г
- 2−3 столовые ложки яблочного уксуса
- 1 чайная ложка меда
- Соль
- Хлопья перца «чили»
- Вода
- Петрушка
- 1 зубок чеснока
Спаржу почистить и порезать на кусочки, поместить в банку, добавив чеснок, петрушку, хлопья перца «чили», соль, мед, яблочный уксус и воду. Ставим на 3−4 часа в холодильник — и готово!
Приятного аппетита вам и вашим близким!
Напомним рецепт бесподобных малосольных помидоров за сутки. Они получаются упругими, кисло-сладенькими, вкусными.
Фото из альбома Эллы Ивановой148
Читайте нас в Facebook
Близнецам не желательно влезать в долги, а у Весов и Львов возможен неожиданный бонус: финансовый гороскоп на неделю 23 — 29 июня