Королевское лакомство: готовится очень просто

Спаржа — любимое лакомство королей. Блюда из нее можно готовить разные. Например, малосольную спаржу. Кстати, малосольные овощи сегодня популярны во многих странах мира. В ресторанах они стоят дорого. Так почему же не приготовить малосольную спаржу в домашних условиях? Это весьма бюджетно, вы будете уверены в натуральности блюда, а это очень важно. Подавайте лакомство эстетично, как в ресторане. Дарите родным и близким положительные эмоции. Возможно, этот рецепт станет одним из ваших любимых. И тогда вы приготовите его не раз.

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Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом блюда, которое стоит приготовить.

Малосольная спаржа Спаржа 200 г

2−3 столовые ложки яблочного уксуса

1 чайная ложка меда

Соль

Хлопья перца «чили»

Вода

Петрушка

1 зубок чеснока

Спаржу почистить и порезать на кусочки, поместить в банку, добавив чеснок, петрушку, хлопья перца «чили», соль, мед, яблочный уксус и воду. Ставим на 3−4 часа в холодильник — и готово!

Приятного аппетита вам и вашим близким!

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Напомним рецепт бесподобных малосольных помидоров за сутки. Они получаются упругими, кисло-сладенькими, вкусными.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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