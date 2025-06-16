Невероятно вкусные вяленые овощи: по этому рецепту готовятся легко и просто

Вяленые овощи имеют особый вкус. В магазинах они стоят недешево. Так почему бы не приготовить их в домашних условиях? Это достаточно просто. А насколько бюджетно, посчитайте и сравните — будете удивлены. Такие овощи хороши на столе и в праздники, и в будни. Угощайте ими родных и друзей. Наверняка они будут в восторге. Спрашивайте их мнение, это всегда позволяет совершенствовать рецептуру.

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Рецептом вяленых овощей с читателями «ФАКТОВ» поделилась кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне.

Вяленые овощи

Пучок молодой морковки

200 г белой спаржи

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Соль со специями

Растительное масло

Перец

2 зубка чеснока

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Спаржу очистить и порезать на слайсы. Молодую морковку предварительно запечь в фольге до полуготовности. Затем порезать на такие же слайсы, как спаржу. Дополнить специями. Хорошо перемешать. Вялить при температуре 100−130 градусов на режиме духовки «с обдувом» до мягкости овощей. Время — от 40 минут.

Готовые вяленые овощи залить прогретым с чесноком и перцем растительным маслом.

И приятного аппетита!

Ранее Элла Иванова рассказывала «ФАКТАМ», как приготовить вяленые черри, чтобы было действительно вкусно.

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Фото Эллы Ивановой

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