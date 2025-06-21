- 08:17 Овнам не нужно сегодня «выяснять отношения», а Львам не стоит рисковать: гороскоп на 22 июня
- 07:00 Просто хочется плакать: в Сети сравнили пенсии в ЕС и Украине
- 06:02 Восточный гороскоп на воскресенье, 22 июня: что принесет «День собаки-хлебаки»
- 05:00 Принц Уильям празднует: будущему королю исполнилось 43 года
- 04:04 После ударов Израиля по Ирану: что говорила Баба Ванга о начале Третьей мировой войны
- 03:20 «Вау, русалка!»: жена внука Аллы Пугачевой показала фигуру в бикини
- 03:01 Обязан знать каждый владелец кота: названы 6 основных правил кошачьего этикета
- 00:06 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 21.06 22:27 Эффект Дидро: понимание этого явления поможет избежать лишних трат
- 21.06 22:01 Спаржа с чесноком и пармезаном: королевское лакомство, которое готовится очень просто и быстро
- 21.06 21:31 Не позволяла сладкое: Дженнифер Энистон поделилась тремя важными жизненными уроками от мамы
- 21.06 21:02 Приводит к переутомлению: неожиданные побочные эффекты чрезмерного употребления кофе
Спаржа с чесноком и пармезаном: королевское лакомство, которое готовится очень просто и быстро
Спаржа была любимым лакомством французских королей. И сегодня она ассоциируется с королевским столом. А готовится она так просто, что вас это удивит.
Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом блюда, которое наверняка понравится вашим родным и близким. Готовьте с удовольствием. Дарите своей семье и друзьям положительные эмоции, сервируя стол красиво каждый день.
— Если вы не поклонник спаржи, попробовав это блюдо, вы обязательно ее полюбите, — говорит Элла Иванова. — Этот рецепт вас удивит простотой воплощения. А съедается блюдо еще быстрей, чем готовится. Альтернативой пармезану может быть моцарелла.
Спаржа с чесноком и пармезаном
- 500 г спаржи
- 3 зубчика чеснока
- Соль с любимыми специями
- Немного оливкового масла
- 50 г пармезана
Спаржу очистить. Соединить с чесноком, поместив в форму. Посолить, приправить специями и полить оливковым маслом. Добавить натертый пармезан. Запекать в духовке при температуре 180 градусов примерно 15 минут.
И приятного аппетита!
Ранее Элла Иванова поделилась рецептом быстрого, нежного и вкусного пирога из трех ингредиентов, причем без муки и сахара.
Фото из альбома Эллы Ивановой72
Читайте нас в Facebook
«Наши защитники теряют жизнь за эту землю, а вам хочется „качать“ под Моргенштерна?»: украинский хореограф обратился к украинцам