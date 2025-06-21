Спаржа с чесноком и пармезаном: королевское лакомство, которое готовится очень просто и быстро

Спаржа была любимым лакомством французских королей. И сегодня она ассоциируется с королевским столом. А готовится она так просто, что вас это удивит.

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Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом блюда, которое наверняка понравится вашим родным и близким. Готовьте с удовольствием. Дарите своей семье и друзьям положительные эмоции, сервируя стол красиво каждый день.

— Если вы не поклонник спаржи, попробовав это блюдо, вы обязательно ее полюбите, — говорит Элла Иванова. — Этот рецепт вас удивит простотой воплощения. А съедается блюдо еще быстрей, чем готовится. Альтернативой пармезану может быть моцарелла.

Спаржа с чесноком и пармезаном 500 г спаржи

3 зубчика чеснока

Соль с любимыми специями

Немного оливкового масла

50 г пармезана

Спаржу очистить. Соединить с чесноком, поместив в форму. Посолить, приправить специями и полить оливковым маслом. Добавить натертый пармезан. Запекать в духовке при температуре 180 градусов примерно 15 минут.

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И приятного аппетита!

Ранее Элла Иванова поделилась рецептом быстрого, нежного и вкусного пирога из трех ингредиентов, причем без муки и сахара.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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