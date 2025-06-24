Спасают российские энергоносители: Венгрия и Словакия блокируют новые санкции ЕС против россии

Венгрия и Словакия хотят заблокировать 18 пакет санкций ЕС против россии. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, транслировавшейся на его странице в Facebook.

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Намерения Венгрии и Словакии являются реакцией на планы ЕС постепенно отказаться от импорта российских энергоносителей.

«Мы делаем это, потому что Европейский Союз хочет запретить таким государствам-членам, как Венгрия и Словакия, покупать дешевый российский природный газ и дешевую российскую нефть, как раньше «, — сказал Сийярто.

Несмотря на войну в Украине, Венгрия и Словакия продолжают поддерживать тесные отношения с россией и зависят от поставок российской нефти и газа.

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Для принятия решений по санкциям требуется единодушие в ЕС.

Напомним, недавно Еврокомиссия предложила полностью остановить импорт газа и нефти из россии до конца 2027 года. Согласно предложению новые контракты на импорт российского газа будут запрещены с 1 января 2026 года.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о намерениях Германии наказать Венгрию и Словакию за попытки расколоть единство Евросоюза.

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