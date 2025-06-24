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У меня вот-вот распухнет нос: Леся Никитюк показала, как выглядит после родов
Популярная телеведущая и актриса Леся Никитюк, которая недавно стала мамой, показала, как выглядит после беременности и родов. На своей странице в социальной сети Леся выложила фотографии из дома в нижнем белье, на которых выглядит очень стройной.
«Я и мой послеродовой живот», — написала Леся.
Напомним, в середине июня Никитюк родила сына от жениха, военного Дмитрия Бабчука. Свою первую беременность ведущая скрывала до последнего.
«Три момента, которые меня очень пугали во время беременности, — поделилась воспоминаниями Никитюк. — 1. ТікТок беременных женщин и всего, что связано с беременностью. 2. Джинсы с резинкой для беременных. 3. Раз в месяц звонила мама Кэт и говорила, что у меня вот-вот распухнет нос. Вес, растяжки, токсикоз, все, что там дальше с окончанием на „оз“ и на „ой“, меня не пугало. Аллилуйя! Поэтому этого и нет».
Ранее сообщалось, что популярный актер, звезда фильма «Коли ти вийдеш заміж?» впервые стал отцом.298
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