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Шоу-бизнес

У меня вот-вот распухнет нос: Леся Никитюк показала, как выглядит после родов

18:57 24 июня 2025
Леся Никитюк

Популярная телеведущая и актриса Леся Никитюк, которая недавно стала мамой, показала, как выглядит после беременности и родов. На своей странице в социальной сети Леся выложила фотографии из дома в нижнем белье, на которых выглядит очень стройной.

«Я и мой послеродовой живот», — написала Леся.

Напомним, в середине июня Никитюк родила сына от жениха, военного Дмитрия Бабчука. Свою первую беременность ведущая скрывала до последнего.

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«Три момента, которые меня очень пугали во время беременности, — поделилась воспоминаниями Никитюк. — 1. ТікТок беременных женщин и всего, что связано с беременностью. 2. Джинсы с резинкой для беременных. 3. Раз в месяц звонила мама Кэт и говорила, что у меня вот-вот распухнет нос. Вес, растяжки, токсикоз, все, что там дальше с окончанием на „оз“ и на „ой“, меня не пугало. Аллилуйя! Поэтому этого и нет».

Ранее сообщалось, что популярный актер, звезда фильма «Коли ти вийдеш заміж?» впервые стал отцом.

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