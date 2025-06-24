Евро обновило исторический рекорд: НБУ определил курс валют на 25 июня

В то время как американский доллар на рынке валют ведет себя более-менее стабильно по отношению к гривне, евро бьет все рекорды.

Так, по данным minfin.com.ua, европейская валюта впервые пересекла отметку в 48,5 грн, установив новый максимум. Так, на среду, 25 июня, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 48,5084 грн за евро, что больше на 49 копеек, чем накануне. Последние месяцы курс евро в большинстве своем (с небольшими колебаниями) растет, что можно увидеть на графике НБУ.

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Фото НБУ

В то же время по отношению к доллару украинская гривна незначительно укрепилась. Так, официальный курс на среду установлен на уровне 41,7924 грн/доллар. Это на 8 копеек ниже, чем накануне.

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А так выглядит график колебания курса доллара США.

Фото НБУ

Ранее вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления «Глобус Банка» Сергей Мамедов прогнозировал, что до конца года официальный курс доллара будет составлять 43−44 грн. На это будут влиять 5 факторов, в том числе и курс евро, формирование которого зависит от мировых экономических и геополитических процессов.

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Фото Pixabay

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