Трамп поставил под сомнение статью НАТО о защите союзников: чем это может грозить

Президент Дональд Трамп выразил неуверенность относительно обязательства соблюдать статью 5 НАТО, которая требует от членов организации защищать друг друга от нападения. Он продемонстрировал сомнения относительно того, насколько далеко США готовы зайти, чтобы защитить своих союзников по НАТО.

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«Существует множество толкований статьи 5. Вы это знаете, правда? — заявил Трамп. — Но я стремлюсь быть их другом, вы знаете, я подружился со многими из этих лидеров и стремлюсь им помогать».

Комментарии Трампа вызвали обеспокоенность среди чиновников НАТО.

Несмотря на неоднозначность Трампа, канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал создать сильнейшие в Европе вооруженные силы для защиты от российской угрозы, тогда как другие лидеры выразили предостережения относительно достижения цели расходов на оборону в размере 5%, пишет Bloomberg.

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Во время своего первого срока Трамп угрожал выйти из НАТО, а в прошлом году заявил, что позволит россии делать «все, что угодно» с союзниками, которые не тратят достаточно на оборону. Обязательства США по безопасности НАТО становятся все большим источником беспокойства для чиновников в Брюсселе, Берлине и Париже, поскольку Трамп пытается навязать мирное соглашение в Украине и переложить значительную часть ответственности за его соблюдение на Европу.

Генеральный секретарь Марк Рютте сосредоточил весь саммит НАТО на обеспечении возобновления обязательств США по статье 5, заставляя членов альянса выполнить требование Трампа об увеличении оборонных бюджетов до 5% ВВП и организовав двухдневное мероприятие так, чтобы минимизировать вероятность чего-либо, что может раздражать лидера США.

Тем не менее, Рютте пытался заставить 32 лидеров стран альянса придерживаться единой линии, но Педро Санчес из Испании настаивал, что его страна не примет цель в 5%, и Роберт Фицо из Словакии также отказался от этого обещания. Министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что хотела бы, чтобы эта цель была пересмотрена.

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Пока союзники Украины пытаются прийти к согласию, россия устроила в Днепре беспрецедентное количество разрушений. Увеличивается количество погибших и пострадавших в результате российской атаки по десяткам гражданских объектов в городе. Также «ФАКТЫ» писали о том, что Трамп дал путину время на продолжение войны против Украины.

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