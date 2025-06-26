Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира: за что в этот раз

Конгрессмен-республиканец из Джорджии Бадди Картер написал письмо в Нобелевский комитет по присуждению премии мира. В нем он заявил, что Трамп сыграл «чрезвычайную и историческую роль» в прекращении «вооруженного конфликта между Израилем и Ираном», пишет Fox News. Напомним, что чуть ранее правительство Пакистана решило официально рекомендовать президента Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года «в знак признания его решительного дипломатического вмешательства и ключевого лидерства во время недавнего индийско-пакистанского кризиса».

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«Влияние президента Трампа сыграло решающую роль в достижении быстрого соглашения, которое многие считали невозможным. Президент Трамп также предпринял смелые и решительные меры, чтобы остановить ядерные амбиции Ирана и обеспечить, чтобы крупнейшее в мире государство, поддерживающее терроризм, осталось неспособным производить ядерное оружие», — написал Картер в своем письме.

Он отметил, что лидерство Трампа во время кризиса «является примером тех идеалов, которые стремится признать Нобелевская премия мира: стремление к миру, предотвращение войны и продвижение международной гармонии. В регионе, который страдает от исторической вражды и политической нестабильности, такой прорыв требует как мужества, так и ясности».

«Президент Трамп продемонстрировал и то, и другое, подарив миру редкий проблеск надежды. По этим причинам я с уважением представляю эту номинацию на соискание Нобелевской премии мира для Дональда Дж. Трампа, 47-го президента Соединенных Штатов», — завершил Картер.

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Это не первый раз, когда Трамп номинирован на эту премию, хотя он ее еще не выигрывал. Согласно веб-сайту Нобелевской премии, на данный момент на Нобелевскую премию мира 2025 года выдвинуто 338 кандидатов.

В то же время народный депутат Украины и глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко отозвал свою номинацию на Нобелевскую премию мира. На получение награды он выдвигал президента США Дональда Трампа. Изданию Newsweek он объяснил, что «потерял всякую веру и надежду» в Трампа и его способность обеспечить мир между россией и Украиной. А еще нардеп разочарован, что президент США уклоняется от необходимости ввести санкции против россии.

Ранее сообщалось, что Трамп не приблизил мир, а лишь поспособствовал затягиванию российско-украинской войны.

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