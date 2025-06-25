Нас просто сносило: известный певец поразил неожиданным дуэтом

Известный певец Иво Бобул, который высказался о своей пенсии, записал неожиданный дуэт. Песню «Жіноче щастя» артист исполнил вместе с молодой певицей из Винницкой области Жанной Яременко (ZHANNET). По словам артистов, дуэт стал музыкальным подарком для всех, кто верит в любовь, нежность и силу женской души. А Яременко призналась, что давно уже мечтала о дуэте с Бобулом.

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«Лично для меня женское счастье — это именно то, о чем поется в песне, — презентовала работу Жанна. — Это когда душа настолько наполнена радостью, что хочется летать. Когда я впервые услышала эту песню — понимала: она ждала именно нас с Иво».

Иво Бобул, который известен своей резкой реакцией и сексистским скандалом, говорит, что всегда готов к эксперименту и сразу согласился на дуэт.

«В это сложное время для Украины женщины держат тыл, воюют вместе с нашими воинами, — поделился мыслями Иво. — Это подвиг. И потому именно женщина имеет право ответить — что для нее счастье. А мы лишь помогли ей это спеть».

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Клип на песню снимали на крыше одной из киевских высоток с видом на Днепр во время непростых погодных условий.

«Ветер был настолько сильный, что местами нас просто сносило, но именно в том была вся магия, — вспомнила певица. — Я стояла на краю, платье развевалось, и в какой-то момент я почувствовала себя не артисткой, а героиней — сильной, живой, счастливой».

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«Иво Бобул не перестает экспериментировать, — поблагодарили Иво под видео в сети. — Супер маэстро».

«Люблю ваши песни! — поделились в комментариях. — Приятно вас слушать. Красивая песня, очень. Душа радуется, когда слушаю ваш золотой голос. Спасибо вам за песню».

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