На этом надо было закончить: сеть возмущена новым видео The Hardkiss

Популярная певица, лидер группы The Hardkiss Юлия Санина, которая показала мужа на отдыхе, попала под осуждение в сети. Напомним, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину Юлия вместе с мужем — музыкантом группы Валерием Бебко, и сыном живут в Испании. Артистка уже не раз попадала под критику из-за невозвращения мужа в Украину. Возмущение в сети вызвало и новое видео, которое выложила на своей странице певица.

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На видео Юля и Валерий на английском объясняют, как рождалась их новая песня. Подписчиков удивили лишь титры на украинском, и они в очередной раз напомнили, что именно в Украине живет львиная доля поклонников группы.

«Возможно, мы уже никогда не услышим песен на украинском», — заметили в комментариях.

«Почему же? — ответила Юлия Санина. — Уже написано несколько, которые ждут своего часа».

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«Для кого они говорят на английском, непонятно», — добавили в комментариях.

«К сожалению, вы на полном серьезе думаете, что там, кроме украинцев, вы кому-то нужны и интересны», — поделились мнением.

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«Когда мы просили такую музыку — нам давали украинский контент, — заметили поклонники. — Когда сейчас, как никогда, надо развивать украинское и выпускать как можно больше украинского — вы переходите на англоязычную аудиторию. Я ваш фанат 10 лет. Но все. Special kiss было круто, на этом надо было закончить».

Ранее бывшая участница дуэта «НеАнгелы» поразила сеть фотографией.

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