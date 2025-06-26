Кабачки по-турецки за 5 минут на сковороде: будете готовить их каждый день, потому что это вкусно и доступно

Попробуйте этот необычный, но очень простой турецкий рецепт из кабачков или цуккини. Они остаются слегка хрустящими, сохраняя естественную текстуру, и одновременно приобретают необычайный аромат благодаря специям. Готовятся быстро, а вкус приятно удивит — легкое блюдо, которое можно приготовить и на семейный ужин, и к праздничному столу, рассказывает автор канала «Сытый стол — еда и рецепты»

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Ингредиенты:

2−3 молоденьких кабачка (цуккини)

3−4 зубчика чеснока

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3−4 ст. л. растительного масла

1 ч. л. сладкой паприки

½ ч. л. черного перца

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1 ст. л. жидкого меда

2 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. кунжута

1 пучок зелени укропа, петрушки и кинзы

Соль

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Приготовление:

Кабачки нарежьте длинными кусочками — примерно размером с палец. В сковороде разогрейте растительное масло. Добавьте мелко порезанный чеснок и прогрейте несколько секунд, чтобы масло впитало аромат. Внимательно следите — чеснок не должен подгореть.

Добавьте кабачки и обжаривайте их на сильном огне примерно 3 минуты, до состояния аль денте. Приправьте солью, молотым перцем, сладкой или копченой паприкой, добавьте мед, соевый соус и белый кунжут. Продолжайте жарить, пока соус не начнет карамелизироваться и окутывать овощи.

Тем временем измельчите свежую петрушку или кинзу. Снимите сковороду с огня, добавьте зелень и аккуратно перемешайте.

Подавайте теплыми или комнатной температуры — как гарнир или легкую летнюю закуску.

Ранее победитель 7-го сезона кулинарного шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинский (Пава) предложил приготовить вкуснейший завтрак, в составе которого его кабачок и авокадо.

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