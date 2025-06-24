Уместно в будни и на праздники: готовим кабачковые рулетки с помидорами

Из кабачков можно готовить не только оладьи, рагу или салаты на зиму, но и вкусные закуски. Одной из таких есть рулеты. Начинка в них может быть совершенно разной: твердый или плавленый сыр, овощи, специи и зелень. Главное то, что все ингредиенты прекрасно между собой сочетаются и получается удачное блюдо, которое будет уместно на любом застолье, делится фудблогер Наталья Данилюк.

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Ингредиенты: Кабачки 2 шт.

соль 1 ч. л.

Мука 200 г

яйца 2 шт.

Соль, перец

Молоко 50 мл

Масло для жарки

Майонез 50 мл

Чеснок 2 зубчика

Укроп 2 ст. л.

Помидор 1 шт.

Процесс приготовления в видео:

Ранее победитель 7 сезона кулинарного шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинский (Пава) предложил рецепт очень вкусного и быстрого завтрака, в составе которого его кабачок и авокадо.

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