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Книга рецептов

Уместно в будни и на праздники: готовим кабачковые рулетки с помидорами

20:06 24 июня 2025
кабачковые рулетки с помидорами

Из кабачков можно готовить не только оладьи, рагу или салаты на зиму, но и вкусные закуски. Одной из таких есть рулеты. Начинка в них может быть совершенно разной: твердый или плавленый сыр, овощи, специи и зелень. Главное то, что все ингредиенты прекрасно между собой сочетаются и получается удачное блюдо, которое будет уместно на любом застолье, делится фудблогер Наталья Данилюк.

Ингредиенты:

  • Кабачки 2 шт.
  • соль 1 ч. л.
  • Мука 200 г
  • яйца 2 шт.
  • Соль, перец
  • Молоко 50 мл
  • Масло для жарки
  • Майонез 50 мл
  • Чеснок 2 зубчика
  • Укроп 2 ст. л.
  • Помидор 1 шт.

Процесс приготовления в видео:

Ранее победитель 7 сезона кулинарного шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинский (Пава) предложил рецепт очень вкусного и быстрого завтрака, в составе которого его кабачок и авокадо.

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