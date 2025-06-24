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Уместно в будни и на праздники: готовим кабачковые рулетки с помидорами
Из кабачков можно готовить не только оладьи, рагу или салаты на зиму, но и вкусные закуски. Одной из таких есть рулеты. Начинка в них может быть совершенно разной: твердый или плавленый сыр, овощи, специи и зелень. Главное то, что все ингредиенты прекрасно между собой сочетаются и получается удачное блюдо, которое будет уместно на любом застолье, делится фудблогер Наталья Данилюк.
Ингредиенты:
- Кабачки 2 шт.
- соль 1 ч. л.
- Мука 200 г
- яйца 2 шт.
- Соль, перец
- Молоко 50 мл
- Масло для жарки
- Майонез 50 мл
- Чеснок 2 зубчика
- Укроп 2 ст. л.
- Помидор 1 шт.
Процесс приготовления в видео:
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