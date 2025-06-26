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Как почистить очень грязную ванну, чтобы не испортить ее: названы лучшие способы
Многие из владельцев новенькой ванны мечтают о том, чтобы она как можно дольше именно таковой и оставалась. Но спустя некоторое время после использования она может потерять свой первоначальный вид, а на поверхности появляется неприятный налет. Тогда хозяйки начинают использовать смесь, которую рекомендовали британские специалисты.
Но поскольку в состав смеси входит лимонная кислота, некоторые женщины не очень-то хотят использовать ее, пишет украинское издание с советами.
Что тогда делать?
«Если вы ищете способ отбелить свою ванну в домашних условиях, вам следует сначала учесть, какой именно у вас вид ванной. Учитывайте, что чугунные эмалированные ванны нельзя тереть с помощью жестких мочалок, ведь от этого на них могут появиться неприятные царапины. Также на таких ваннах нельзя использовать и агрессивные средства для чистки», — пишет издание.
Уксус и сода
Прежде всего, вам нужно смешать пол стакана пищевой соды и пол стакана воды, а также добавить туда четверть стакана уксуса. Если же у вас есть акриловая ванна, то уксус лучше заменить лимонным соком.
Раствор нужно нанести на ванну и оставить на время, чтобы загрязнения хорошо отмокли. После этого просто потрите поверхность губкой и смойте водой.
Сода и сок лимона
Такой способ подходит, если вы готовы очищать свою ванну в два этапа. Сначала вам нужно сделать пасту из соды и воды, затем нанести смесь на ванну и ненадолго оставить. После этого смешайте в равных пропорциях воду и лимонную кислоту. Нанесите раствор поверх пасты из соды и потрите губку. В конце нужно смыть оба средства водой.
Сухой отбеливатель
Если вы хотите отчистить ванну от сухого налета, нужно развести сухой отбеливатель с водой в пропорции 1:1. У вас должна получиться густая смесь, чтобы ее консистенция напоминала сметану. Натрите ванну и дайте подсохнуть, а после этого можете смыть водой.
Но учитывайте, что если в отбеливателе содержится хлор, он может разрушать эмаль и лучше избегать таких средств. А для акриловых ванн они не подходят вообще.
Также напомним, ванну можно без проблем очистить с помощью грейпфрута — немного необычно, но подходит по цене.184
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