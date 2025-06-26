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Невероятно вкусный жареный молодой картофель: чистить не нужно!
Чтобы приготовить вкусный жареный молодой картофель, нужно знать некоторые секреты. Именно такими с читателями «ФАКТОВ» поделилась кулинар-гастроблогер Марина Гармаш. Подавайте еду эстетично. Атмосфера всегда важна. А создавать ее для родных и друзей — особое удовольствие.
— Жареный молодой картофель относится к блюдам быстрого приготовления, — говорит Марина Гармаш. — Приготовление займет всего 10−15 минут. Такой картофель — отличный гарнир к свежим овощам или салату. К тому же стоит мелкая картошечка дешевле крупной. И чистить ее не нужно.
Жареный картофель
400−500 г молодого картофеля, 3−4 зубчика чеснока, растительное масло, укроп, 1 ч. л. специй к картофелю
Хорошо промойте мелкий картофель, просушите. Разогрейте сковороду с маслом, жарьте картошечку, время от времени помешивая, посолите. Готовьте под крышкой на среднем огне до готовности. Как только картофель будет мягким, добавьте специи, тертый чеснок и мелко порезанный укроп, перемешайте и подавайте к столу. Такой картофель тает во рту, обязательно попробуйте приготовить.
Вкусных и приятных моментов!
Раньше Марина Гармаш рассказывала, как быстро и просто приготовить оладьи из молодой капусты.
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Фото Pixabay222
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