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Книга рецептов

Печеный картофель в муке: бюджетный и вкусный рецепт от гастроблогера Марины Гармаш

21:59 6 июня 2025
Печеный картофель в муке. Фото Марины Гармаш

Молодой картофель особенно вкусен. Готовить его можно по-разному. Но важно использовать проверенные рецепты, если хотите, чтобы блюдо получилось вкусным.

Кулинар-гастроблогер Марина Гармаш поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом печеного картофеля в муке.

- А вы пробовали картофель, запеченный в муке? Если нет, рекомендую попробовать. Тонкая, в меру соленая корочка и сама нежность внутри. Подавать можно с жареным луком, грибным соусом, зеленым маслом, овощами, соленой рыбкой. Мне нравится печеный картофель с кефиром или томатным соком. Блюдо готовится около 30 минут. Просто, вкусно и доступно. Можно готовить с пшеничной мукой, ржаной, кукурузной.

Печеный картофель в муке

  • 1 кг мелкого молодого картофеля,
  • 3 ст. л. пшеничной муки,
  • 1 ст. л. соли

Картофель промойте, чистить его не нужно. Соедините соль и муку, окуните каждую картофелину так, чтобы «белая шубка» из муки хорошо покрыла поверхность. Выпекайте на противне, покрытом пергаментом или фольгой, при температуре 180−200 градусов 30 минут. Время будет зависеть от размера картофеля.

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Вкусных и приятных моментов!

Напомним рецепт рыбы, запеченной с картофелем.

Фото Марины Гармаш

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