- 06.06 23:27 Украина U21 на 90+2-й минуте вырвала победу над Испанией перед отъездом на Евро-2025: видеообзор матча
- 06.06 22:26 Что привезти в подарок из путешествия, а что привозить не стоит: некоторые нюансы вас удивят
- 06.06 21:59 Печеный картофель в муке: бюджетный и вкусный рецепт от гастроблогера Марины Гармаш
- 06.06 21:29 «Просто хочу наслаждаться каждой минутой»: Дженнифер Лопес растрогала признанием
- 06.06 20:45 «Григорий Сковорода писал: „Из всех потерь потеря времени — самая тяжелая“», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк
- 06.06 20:33 Несмотря на полученные ранения, возвращался в строй: дрон-камикадзе убил солдата с Сумщины
- 06.06 20:09 Страна нуждается в качественном и постоянном аудите экономической ситуации — Пелюковский
- 06.06 20:09 Готовим домашнюю пиццу: порадуйте детей на летних каникулах
- 06.06 19:54 Близнецам — «Солнце», Тельцам — «Колесо Фортуны», а Весам — «Король Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на 7 июня
- 06.06 19:51 Тревожные знаки: почему в мире все чаще вспоминают пророчества о Третьей мировой войне
- 06.06 19:45 Без КНДР в рф уже не могут? На передовой засветились сразу 2 новых вида оружия из Северной Кореи, в чем тут странность
- 06.06 19:20 17 тысяч семей обзавелись квартирами через «єОселю»: о чем следует знать, на какую сумму можно рассчитывать и сколько потребуется внести самим
Печеный картофель в муке: бюджетный и вкусный рецепт от гастроблогера Марины Гармаш
Молодой картофель особенно вкусен. Готовить его можно по-разному. Но важно использовать проверенные рецепты, если хотите, чтобы блюдо получилось вкусным.
Кулинар-гастроблогер Марина Гармаш поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом печеного картофеля в муке.
- А вы пробовали картофель, запеченный в муке? Если нет, рекомендую попробовать. Тонкая, в меру соленая корочка и сама нежность внутри. Подавать можно с жареным луком, грибным соусом, зеленым маслом, овощами, соленой рыбкой. Мне нравится печеный картофель с кефиром или томатным соком. Блюдо готовится около 30 минут. Просто, вкусно и доступно. Можно готовить с пшеничной мукой, ржаной, кукурузной.
Печеный картофель в муке
- 1 кг мелкого молодого картофеля,
- 3 ст. л. пшеничной муки,
- 1 ст. л. соли
Картофель промойте, чистить его не нужно. Соедините соль и муку, окуните каждую картофелину так, чтобы «белая шубка» из муки хорошо покрыла поверхность. Выпекайте на противне, покрытом пергаментом или фольгой, при температуре 180−200 градусов 30 минут. Время будет зависеть от размера картофеля.
Вкусных и приятных моментов!
Напомним рецепт рыбы, запеченной с картофелем.
Фото Марины Гармаш176
Читайте нас в Facebook
Киев, Одесса, Днепр и еще 6 областных центров могут остаться без света: в чем причина возможных отключений
Близнецам — «Солнце», Тельцам — «Колесо Фортуны», а Весам — «Король Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на 7 июня