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Грызнут, но не проглотят: в Европе высмеяли шансы россии на прорыв
Летом тактика россиян не изменилась. Она такая же — отгрызать по кусочку украинскую территорию. В этом убежден генерал-майор в отставке Мишель Яковлефф, бывший заместитель начальника штаба Сил быстрого реагирования Альянса, пишет «Укринформ».
«Но им понадобилось бы 120 лет, чтобы завоевать Украину. Вот мы видим информацию, что россияне захватили село. На самом деле это три линии деревьев. Да, ну и что? Для наступления в военном смысле этого термина требуется прорыв. Они должны прорвать линию фронта. Для этого требуются мобильные ресурсы, мобильная тактика и мобильные оперативные навыки. А они этого не показали. Поэтому я не верю в прорыв», — отметил Яковлефф.
По мнению генерал-майора, украинский фронт не может развалиться, разве что все украинские солдаты одновременно его оставят.
«Поэтому большое российское наступление этим летом будет таким же, как и прошлым летом. И я помню, как на телевидении прошлым летом я участвовал в дискуссии на тему „Сколько времени осталось до падения Покровска?“. Сейчас лето 2025 года, город еще стоит», — подчеркнул он.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что, по мнению эксперта по аэроразведке Марии Берлинской, украинцам следует готовиться к новой фазе войны — охоте дронов за людьми в городах по всей стране.
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