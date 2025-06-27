Грызнут, но не проглотят: в Европе высмеяли шансы россии на прорыв

Летом тактика россиян не изменилась. Она такая же — отгрызать по кусочку украинскую территорию. В этом убежден генерал-майор в отставке Мишель Яковлефф, бывший заместитель начальника штаба Сил быстрого реагирования Альянса, пишет «Укринформ».

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«Но им понадобилось бы 120 лет, чтобы завоевать Украину. Вот мы видим информацию, что россияне захватили село. На самом деле это три линии деревьев. Да, ну и что? Для наступления в военном смысле этого термина требуется прорыв. Они должны прорвать линию фронта. Для этого требуются мобильные ресурсы, мобильная тактика и мобильные оперативные навыки. А они этого не показали. Поэтому я не верю в прорыв», — отметил Яковлефф.

По мнению генерал-майора, украинский фронт не может развалиться, разве что все украинские солдаты одновременно его оставят.

«Поэтому большое российское наступление этим летом будет таким же, как и прошлым летом. И я помню, как на телевидении прошлым летом я участвовал в дискуссии на тему „Сколько времени осталось до падения Покровска?“. Сейчас лето 2025 года, город еще стоит», — подчеркнул он.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что, по мнению эксперта по аэроразведке Марии Берлинской, украинцам следует готовиться к новой фазе войны — охоте дронов за людьми в городах по всей стране.

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