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Книга рецептов

Максимально насыщенный вкус: «идеальный» шпинатный пирог от Светланы Левицкой

10:46 27 июня 2025
Шпинатный пирог, фото скриншот видео

Фудэксперт Светлана Левицкая, которая рассказывала, как вкусно приготовить бобовые, поделилась рецептом идеального шпинатного пирога.

«Настолько нежный по текстуре и насыщенный по вкусу, разлетевшийся в считанные минуты» , — рассказала эксперт, добавив, что довольно долго искала идеальный рецепт.

Начинка:

Луковица — большая
Чеснок — 2−3 зубчика
Шпинат — 50−200 г
Перец
Соль только для любителей соленого

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Тесто:

Яйца — 6 шт
Мука — 300 г

Фета или брынза — 300 г
Твердый сыр, который хорошо плавится для посыпки сверху.

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Приготовление:

Сначала нужно приготовить шпинатную начинку. Для этого обжарить лук, чеснок и шпинат.

Смешать все ингредиенты для теста, добавить шпинатную начинку и сыр Фета. Перемешать.

Вылить тесто в форму, застеленную пергаментом. Сверху посыпать хорошо плавящимся сыром.

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Выпекать при 180 градусах около часа.

Подавать горячим.

Раньше мы рассказывали, как приготовить грузинские пхали со шпинатом и курицей. А любителям кабачков понравятся кабачки по-турецки, которые готовятся за 5 минут.

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