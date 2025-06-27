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Максимально насыщенный вкус: «идеальный» шпинатный пирог от Светланы Левицкой
Фудэксперт Светлана Левицкая, которая рассказывала, как вкусно приготовить бобовые, поделилась рецептом идеального шпинатного пирога.
«Настолько нежный по текстуре и насыщенный по вкусу, разлетевшийся в считанные минуты» , — рассказала эксперт, добавив, что довольно долго искала идеальный рецепт.
Начинка:
Луковица — большая
Чеснок — 2−3 зубчика
Шпинат — 50−200 г
Перец
Соль только для любителей соленого
Тесто:
Яйца — 6 шт
Мука — 300 г
Фета или брынза — 300 г
Твердый сыр, который хорошо плавится для посыпки сверху.
Приготовление:
Сначала нужно приготовить шпинатную начинку. Для этого обжарить лук, чеснок и шпинат.
Смешать все ингредиенты для теста, добавить шпинатную начинку и сыр Фета. Перемешать.
Вылить тесто в форму, застеленную пергаментом. Сверху посыпать хорошо плавящимся сыром.
Выпекать при 180 градусах около часа.
Подавать горячим.
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