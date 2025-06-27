Максимально насыщенный вкус: «идеальный» шпинатный пирог от Светланы Левицкой

Фудэксперт Светлана Левицкая, которая рассказывала, как вкусно приготовить бобовые, поделилась рецептом идеального шпинатного пирога.

«Настолько нежный по текстуре и насыщенный по вкусу, разлетевшийся в считанные минуты» , — рассказала эксперт, добавив, что довольно долго искала идеальный рецепт.

ВІДЕО ДНЯ

Начинка:

Луковица — большая

Чеснок — 2−3 зубчика

Шпинат — 50−200 г

Перец

Соль только для любителей соленого

РЕКЛАМА

Тесто:

Яйца — 6 шт

Мука — 300 г

Фета или брынза — 300 г

Твердый сыр, который хорошо плавится для посыпки сверху.

РЕКЛАМА

Приготовление:

Сначала нужно приготовить шпинатную начинку. Для этого обжарить лук, чеснок и шпинат.

Смешать все ингредиенты для теста, добавить шпинатную начинку и сыр Фета. Перемешать.

Вылить тесто в форму, застеленную пергаментом. Сверху посыпать хорошо плавящимся сыром.

РЕКЛАМА

Выпекать при 180 градусах около часа.

Подавать горячим.

Раньше мы рассказывали, как приготовить грузинские пхали со шпинатом и курицей. А любителям кабачков понравятся кабачки по-турецки, которые готовятся за 5 минут.

107

Читайте нас в Facebook