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Кабачки и морковь по-корейски: быстро и вкусно
Сезон кабачков — идеальное время, чтобы поэкспериментировать с этим овощем, позволяющим готовить массу разнообразных блюд. Это и кабачковые оладьи, и рагу, и жареные кабачки с чесноком кунжутом и соевым соусом…
А любители острых блюд могут приготовить и кабачки по-корейски, которые не столь жгучие, как морковка. Рецептом такого быстрого салата делится ресурс cookpad.com
Ингредиенты:
- Кабачок — 300 г;
- Морковь — 200 г;
- Растительное масло — 3 с.л.;
- Уксус — 2 ч.л.;
- Чеснок — 2 збучика;
- Сахар — 2 ч.л.;
- Кориандр молотый — 1 ч.л.;
- Красный и черный перец, соль — по вкусу.
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Приготовление:
- Кабачок и морковь натереть на терке.
- Добавить к овощам соль, сахар, перцы, кориандр и уксус.
- Растительное масло разогреть и залить овощи со специями.
- Дать настояться несколько часов и подавать к столу.
Ранее кондитер и фудблогер Лилия Цвит рассказывала, как приготовить редиску по-корейски.
Фото Pixabay87
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Кабачки по-турецки за 5 минут на сковороде: будете готовить их каждый день, потому что это вкусно и доступно
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