Кабачки и морковь по-корейски: быстро и вкусно

Сезон кабачков — идеальное время, чтобы поэкспериментировать с этим овощем, позволяющим готовить массу разнообразных блюд. Это и кабачковые оладьи, и рагу, и жареные кабачки с чесноком кунжутом и соевым соусом…

ВІДЕО ДНЯ

А любители острых блюд могут приготовить и кабачки по-корейски, которые не столь жгучие, как морковка. Рецептом такого быстрого салата делится ресурс cookpad.com

Ингредиенты: Кабачок — 300 г;

Морковь — 200 г;

Растительное масло — 3 с.л.;

Уксус — 2 ч.л.;

Чеснок — 2 збучика;

Сахар — 2 ч.л.;

Кориандр молотый — 1 ч.л.;

Красный и черный перец, соль — по вкусу.

Читайте также: Кабачки по-турецки за 5 минут на сковороде: будете готовить их каждый день, потому что это вкусно и доступно

Приготовление: РЕКЛАМА Кабачок и морковь натереть на терке.

Добавить к овощам соль, сахар, перцы, кориандр и уксус.

Растительное масло разогреть и залить овощи со специями.

Дать настояться несколько часов и подавать к столу.

Ранее кондитер и фудблогер Лилия Цвит рассказывала, как приготовить редиску по-корейски.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

87

Читайте нас в Facebook