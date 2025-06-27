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Кабачки и морковь по-корейски: быстро и вкусно

18:09 27 июня 2025
Рецепт салата из моркови и кабачков по-корейски. Фото Pixabay

Сезон кабачков — идеальное время, чтобы поэкспериментировать с этим овощем, позволяющим готовить массу разнообразных блюд. Это и кабачковые оладьи, и рагу, и жареные кабачки с чесноком кунжутом и соевым соусом…

А любители острых блюд могут приготовить и кабачки по-корейски, которые не столь жгучие, как морковка. Рецептом такого быстрого салата делится ресурс cookpad.com

Ингредиенты:

  • Кабачок — 300 г;
  • Морковь — 200 г;
  • Растительное масло — 3 с.л.;
  • Уксус — 2 ч.л.;
  • Чеснок — 2 збучика;
  • Сахар — 2 ч.л.;
  • Кориандр молотый — 1 ч.л.;
  • Красный и черный перец, соль — по вкусу.

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Приготовление:

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  • Кабачок и морковь натереть на терке.
  • Добавить к овощам соль, сахар, перцы, кориандр и уксус.
  • Растительное масло разогреть и залить овощи со специями.
  • Дать настояться несколько часов и подавать к столу.

Ранее кондитер и фудблогер Лилия Цвит рассказывала, как приготовить редиску по-корейски.

Фото Pixabay

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