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Солнце, мандрики и ключи от рая: как украинцы празднуют Петра и Павла
С 2023 года Православная церковь Украины официально перешла на новоюлианский календарь. Вследствие этого большинство церковных праздников получили новые даты — они «сдвинулись» на 13 дней раньше. Следовательно, День святых апостолов Петра и Павла теперь отмечается 29 июня вместо 12 июля, как было раньше.
В этот день верующие чтят память двух великих апостолов — ближайших учеников Иисуса Христа, которые посвятили свою жизнь распространению христианской веры. В славянской традиции этот праздник также символизирует завершение купальских обрядов и начало жатвы. Недаром Петра в народе считали покровителем урожая, а сам день — переходом к погожей погоде, теплой воде и щедрым урожаям.
История праздника апостолов Петра и Павла
— Об апостолах существует много церковных и народных преданий, — рассказывает этнограф Елена Громова, заведующая научным отделом выставочной работы Национального музея народной архитектуры и быта Украины. — В частности, Петр (имя при рождении — Симон), рыбак из Галилеи, стал первым, кто признал Иисуса Мессией. Его братом был Андрей Первозванный. Хотя Петр сначала и отрекся от Иисуса, впоследствии он покаялся и возглавил христианское сообщество.
Павел же, уроженец Тарса по имени Савл, был сначала гонителем христиан, но после мистического видения принял веру и стал ревностным проповедником, совершив многочисленные путешествия для распространения Евангелия. По преданию, апостолов казнили в один день (или с разницей в год): Петра — распяли, а Павла — обезглавили. Впоследствии в Риме перенесли их мощи, и именно это событие чтит Церковь с IV века. Во времена Константина Великого были сооружены первые храмы в их честь, а впоследствии и названия поселений — Петропавловка, Петропавловское.
Святые Петр и Павел считаются основателями непрерывной Церкви, ведь именно благодаря им христианство распространилось по миру.
В этом году Петров пост — более снисходительный, чем Великий, — длился с 16 по 28 июня. Завершился он накануне дня апостолов Петра и Павла и считается временем духовного очищения и воздержания. В народе этот праздник известен под названиями Петра, Петр-Павел, Петров день, Петропавлов день.
Издавна считалось, что на Купала открывается купальный сезон, а на Петра — вода уже хорошо нагрета, наступают погожие дни. Праздник апостолов Петра и Павла знаменует кульминацию лета, понемногу дни становятся короче. «Йшло до Петра, а тепер до Різдва», — говорили в народе, а еще добавляли: «На Петра душа тепла, а від Петра — красне літо». Начинаются полевые работы и жатва: «Святий Петро жито зажинає», — говорили. Символом начала жатвы было связывание первого снопа.
Апостолов ассоциировали с пахарями — в колядках о них поют: «Святий Петро за плугом ходить, Святий Павло волоньки водить…»
Праздник Петра и Павла: как его отмечают в Украине
Накануне праздника белили и убирали дома, украшали их зелеными ветками — клена, вербы, березы. Девушки плели венки из чабреца, мяты, зверобоя, тысячелистника и других трав и могли в них приходить в храм, тогда как взрослым женщинам полагались платки. В этот день не работали, надевали праздничную одежду и несли в церковь букеты с красными маками.
На Подолье хозяйки пекли книши из ячменной муки нового урожая, которые освящали в храме. Также традиционно готовили «мандрики» — обрядовые лепешки из теста с добавлением творога, яиц и сыворотки. Название связывают с легендой: кукушка украла у апостолов мандрик, и за это Бог лишил ее голоса. Поэтому на Петров праздник, если слышали кукушку, считалось это недобрым знаком.
По поверью, святые «паровали» пары — добродетельной девушке доставался ленивый парень и наоборот, чтобы было равновесие в семье. Верили, что Петр носит ключи от рая и впускает туда благочестивых.
После службы громада собиралась на общий обед на природе — продукты выкладывали на скатертях в форме буквы «П», высыпанной песком. Пекли мандрики, вареники с вишней, бублики-свистуны, «кукурузки» из ягод, делали украшения из земляники.
В Карпатах этот праздник тоже отмечали весело — на полонинах пастухи танцевали, пекли мандрики, устраивали соревнования. Здесь существовал обряд «копання Петра» — в выкопанной канаве сидели вокруг «стола» с яствами.
Следующий день — 30 июня — на Слобожанщине называли «Петрова отца» или «полупетра» и считали полупраздничным. Варили три борща — символ трижды отрекшегося Петра. А на Западе Украины в этот день молодежь устраивала игры, представления, детские «пастушьи забавы».
На Петра и Павла не ссорились, не брали и не давали в долг, не ругались и не работали физически — оберегали день от любой злобы.
В народе существует много примет, связанных с Петровым днем:
- Дождь пошел — к урожаю зерновых (но картофель может сгнить, если неделя будет дождливой), а если будет сильная жара — то жди морозного Рождества.
- От Петра и Павла может быть еще 40 жарких дней.
- Если выдастся холодный день, то год может быть голодным.
- Солнечная погода предвещала благополучный год — до следующего Петрова дня.
- Роса утром — к сухой погоде, а если сухо — без дождя обойдется и на Ильин день (20 июля).
- Соловей на Петра умолкает, а если продолжил щебетать, то зима может начаться уже в октябре.
- В народе верили, что купание на Петра очищает от грехов, поэтому, умываясь водой из трех источников, можно обеспечить себе здоровье и благополучную жизнь.
Напомним о приметах и запретах в День пророка Ильи.372
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