Готовим булочки синабон: такие вкусные, что тают во рту

Булочки невероятно вкусные, нежные, очень ароматные, тают во рту! Булочки синабон с корицей стоит приготовить. Пропитанные нежнейшим сливочным кремом, они имеют восхитительный вкус, делится диетолог Екатерина Черкасская.

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Ингредиенты: Молоко — 200 г

Сливочное масло — 75 г + 90 г

Дрожжи — 25 г

Яйца — 2 шт.

Мука — 500 г

Сахар — 60 г + 120 г

Корица — 15 г

Соль — 1 ч. л.

Приготовление:

В теплом молоке смешиваем 1 ст. л. сахара и дрожжи. Хорошо перемешиваем и оставляем примерно на 20 мин, чтобы дрожжи активизировались. К 75 г мягкого сливочного масла добавляем 60 г сахара и хорошо взбиваем миксером. К масляной смеси добавляем яйца и также взбиваем.

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Затем добавляем дрожжи, соль, хорошо перемешиваем и добавляем просеянную пшеничную муку. Замешиваем мягкое тесто, которое не прилипает к рукам. Накрываем его полотенцем и ставим в теплое место на 1 час, чтобы тесто подошло.

Затем смешиваем 120 г сахара с корицей. Тесто выкладываем на стол, посыпанный мукой, и раскатываем в прямоугольник толщиной 0,5 см и 45×35 см.

Смазываем прямоугольник маслом (90 г) и тщательно посыпаем сахаром с корицей.

Сворачиваем прямоугольник рулетом и нарезаем на 12 равных частей. Выкладываем булочки на противень и оставляем еще на 20 мин для того, чтобы тесто отдохнуло.

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Отправляем булочки в разогретую до 190 градусов духовку на 25 мин.

Готовим крем: Крем-сыр — 60 г

Масло сливочное — 30 г

Сахарная пудра по вкусу

Смешиваем сыр с мягким маслом и сахарной пудрой. Взбиваем до однородности. Горячие синабоны смазываем кремом.

Напомним еще один рецепт французских булочек синабон — от шефа Владимира Ярославского.

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