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Готовим булочки синабон: такие вкусные, что тают во рту
Булочки невероятно вкусные, нежные, очень ароматные, тают во рту! Булочки синабон с корицей стоит приготовить. Пропитанные нежнейшим сливочным кремом, они имеют восхитительный вкус, делится диетолог Екатерина Черкасская.
Ингредиенты:
- Молоко — 200 г
- Сливочное масло — 75 г + 90 г
- Дрожжи — 25 г
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 500 г
- Сахар — 60 г + 120 г
- Корица — 15 г
- Соль — 1 ч. л.
Приготовление:
В теплом молоке смешиваем 1 ст. л. сахара и дрожжи. Хорошо перемешиваем и оставляем примерно на 20 мин, чтобы дрожжи активизировались. К 75 г мягкого сливочного масла добавляем 60 г сахара и хорошо взбиваем миксером. К масляной смеси добавляем яйца и также взбиваем.
Затем добавляем дрожжи, соль, хорошо перемешиваем и добавляем просеянную пшеничную муку. Замешиваем мягкое тесто, которое не прилипает к рукам. Накрываем его полотенцем и ставим в теплое место на 1 час, чтобы тесто подошло.
Затем смешиваем 120 г сахара с корицей. Тесто выкладываем на стол, посыпанный мукой, и раскатываем в прямоугольник толщиной 0,5 см и 45×35 см.
Смазываем прямоугольник маслом (90 г) и тщательно посыпаем сахаром с корицей.
Сворачиваем прямоугольник рулетом и нарезаем на 12 равных частей. Выкладываем булочки на противень и оставляем еще на 20 мин для того, чтобы тесто отдохнуло.
Отправляем булочки в разогретую до 190 градусов духовку на 25 мин.
Готовим крем:
- Крем-сыр — 60 г
- Масло сливочное — 30 г
- Сахарная пудра по вкусу
Смешиваем сыр с мягким маслом и сахарной пудрой. Взбиваем до однородности. Горячие синабоны смазываем кремом.
Напомним еще один рецепт французских булочек синабон — от шефа Владимира Ярославского.733
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