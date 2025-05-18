Май — время клещей: три простых способа избавится от них на своем дачном участке

В теплое время года в украинских лесах и парках активизируются клещи, которые могут быть переносчиками опасных болезней, таких как вирусный энцефалит и болезнь Лайма, пишет life.kyiv.ua.

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Опытные огородники рассказали, как бороться с клещами на даче. Эфирные масла лаванды, чайного дерева и эвкалипта известны своей способностью отпугивать клещей. Эти средства можно применять безопасно и эффективно для защиты вашей территории. Чтобы приготовить природный репеллент, следует:

1. Смешать несколько капель эфирного масла (лаванды, чайного дерева или эвкалипта) с водой.

2. Перелить смесь в распылитель.

3. Опрыскать территорию, где вы хотите отвадить клещей.

Бороться с клещами можно и с помощью уксуса. Он обладает свойством уничтожать вредителей и их яйца, а также создает неприятные условия для клещей. Для приготовления уксусного раствора требуется:

1. Смешать уксус с водой в равных пропорциях.

2. Перелить раствор в распылитель.

3. Опрыскать территорию на вашем участке.

Если клещи уже появились на дачном участке, можно воспользоваться порошком серы. Он помогает уничтожить клещей на месте, как только они попадают на обработанную территорию. Для этого нужно:

1. Равномерно распылить порошок серы по участку.

2. При необходимости повторить процедуру через несколько дней.

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Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что делать, если укусил клещ, как уберечься от паразита и чем опасна болезнь Лайма.

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