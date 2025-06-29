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россия теперь может бить дронами по Украине непрерывно: СМИ назвали причины
Украина никогда не испытывала столько массированных, комбинированных российских ракетных и беспилотных атак, как в последние месяцы. Запущенные сотнями, беспилотники каждую ночь падают на украинские города, чтобы убивать, разрушать, истощать противовоздушную оборону и терроризировать население.
Только в июне россия запустила по территории Украины почти 3000 беспилотников Shahed 136, или около 10% от общего количества таких беспилотников за более чем три года войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Хотя большинство этих беспилотников сбивают средства ПВО, запуск сотнями усложняет их уничтожение, пишет издание Le Monde.
россия может позволить себе эти непрерывные залпы, поскольку значительно увеличила свои производственные мощности. Первоначально импортированный из Ирана, этот беспилотник-камикадзе уже не имеет много общего с Ираном, поскольку теперь его производят на территории россии. Беспрецедентно, его собирают африканские руки, преимущественно из Уганды, Мали, Камеруна, Сьерра-Леоне, Ботсваны, Зимбабве. Привлечение к участию в программе также осуществляется через российские посольства в Африке. Программа обещает ежемесячную зарплату от 426 до 681 евро. Женщин также вербуют в соцсетях через посредников и лидеров мнений.
Производство «Шахедов» преимущественно происходит в Татарстане. Туда ставят электронные компоненты, изготовленные в Китае. После модернизации и перекраски в черный цвет их переименовывают в «Герань-2». Рядом работает логистический центр, который соединен с Пекином железной дорогой.
Несмотря на то, что украинские дроны не раз атаковали заводы по изготовлению беспилотников, площадь индустриального парка за 2023−2025 годы увеличилась вдвое. Предприятие процветает, потому что, говорится в статье, перегружено заказами от своего главного клиента — Министерства обороны россии.
Говорят, что условия работы на заводе ужасные, потому что люди там долгие часы находятся под пристальным наблюдением. У них возникают проблемы с кожей из-за работы с токсичными химикатами.
Также ожидается, что в скором времени в россию прибудут двадцать пять тысяч северокорейских работников для сборки беспилотников.499
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