Меренговый рулет: вкуснотища на каждый день от победителя «МастерШефа»

Победитель 7 сезона кулинарного шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинский (Пава), автор вкусного завтрака с авокадо и лососем, предложил рецепт меренгового рулета с ягодами.

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По его словам, это необыкновенная вкуснотища на каждый день.

«Легкий, идеальный десерт для любой возможности. Нежное меренговое тесто, наполненное кремом со свежими ягодами, тает во рту. Приготовить его легко и быстро» , — утверждает Пава.

Ингредиенты:

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Меренга:

Яйца 6 шт

Сахар 250 гр

Соль ½ ч л

Сок лимона 1 ч л

Крахмал 1 ст. л

Орешки

Крем:

Маскарпоне 150 гр

Сахарная пудра 25 гр

Сливки 100 мл (33%)

Клубника 300 гр

Голубика 200 гр

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Приготовление:

Отделить белки от желтков и взбить миксером 3 минуты.

Добавить соль, сахар постепенно, в конце — лимонный сок.

Когда меренга будет уже достаточно хорошо взбита, добавить крахмал и перемешать лопаткой очень осторожно.

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На противень, застеленный пергаментом, равномерным слоем выложить меренгу, посыпать орешками.

Выпекать в предварительно разогретой духовке 30 минут. Дать остыть.

Сыр Маскарпоне, холодные сливки взбить миксером с добавлением сахарной пудры.

Нарезать клубнику.

Коржи меренги смазать кремом, добавляем клубнику и голубику.

Свернуть рулет и украсить кремом и ягодами.

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