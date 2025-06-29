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Книга рецептов

Меренговый рулет: вкуснотища на каждый день от победителя «МастерШефа»

17:47 29 июня 2025
Меренговый рулет с ягодами, фото скриншот видео

Победитель 7 сезона кулинарного шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинский (Пава), автор вкусного завтрака с авокадо и лососем, предложил рецепт меренгового рулета с ягодами.

По его словам, это необыкновенная вкуснотища на каждый день.

«Легкий, идеальный десерт для любой возможности. Нежное меренговое тесто, наполненное кремом со свежими ягодами, тает во рту. Приготовить его легко и быстро» , — утверждает Пава.

Ингредиенты:

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Меренга:
Яйца 6 шт
Сахар 250 гр
Соль ½ ч л
Сок лимона 1 ч л
Крахмал 1 ст. л
Орешки

Крем:
Маскарпоне 150 гр
Сахарная пудра 25 гр
Сливки 100 мл (33%)

Клубника 300 гр
Голубика 200 гр

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Приготовление:

Отделить белки от желтков и взбить миксером 3 минуты.

Добавить соль, сахар постепенно, в конце — лимонный сок.

Когда меренга будет уже достаточно хорошо взбита, добавить крахмал и перемешать лопаткой очень осторожно.

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На противень, застеленный пергаментом, равномерным слоем выложить меренгу, посыпать орешками.

Выпекать в предварительно разогретой духовке 30 минут. Дать остыть.

Сыр Маскарпоне, холодные сливки взбить миксером с добавлением сахарной пудры.

Нарезать клубнику.

Коржи меренги смазать кремом, добавляем клубнику и голубику.

Свернуть рулет и украсить кремом и ягодами.

Мы также рассказывали, как приготовить клубничный суп и невероятно нежные булочки синабон с корицей.

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