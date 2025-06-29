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Меренговый рулет: вкуснотища на каждый день от победителя «МастерШефа»
Победитель 7 сезона кулинарного шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинский (Пава), автор вкусного завтрака с авокадо и лососем, предложил рецепт меренгового рулета с ягодами.
По его словам, это необыкновенная вкуснотища на каждый день.
«Легкий, идеальный десерт для любой возможности. Нежное меренговое тесто, наполненное кремом со свежими ягодами, тает во рту. Приготовить его легко и быстро» , — утверждает Пава.
Ингредиенты:
Меренга:
Яйца 6 шт
Сахар 250 гр
Соль ½ ч л
Сок лимона 1 ч л
Крахмал 1 ст. л
Орешки
Крем:
Маскарпоне 150 гр
Сахарная пудра 25 гр
Сливки 100 мл (33%)
Клубника 300 гр
Голубика 200 гр
Приготовление:
Отделить белки от желтков и взбить миксером 3 минуты.
Добавить соль, сахар постепенно, в конце — лимонный сок.
Когда меренга будет уже достаточно хорошо взбита, добавить крахмал и перемешать лопаткой очень осторожно.
На противень, застеленный пергаментом, равномерным слоем выложить меренгу, посыпать орешками.
Выпекать в предварительно разогретой духовке 30 минут. Дать остыть.
Сыр Маскарпоне, холодные сливки взбить миксером с добавлением сахарной пудры.
Нарезать клубнику.
Коржи меренги смазать кремом, добавляем клубнику и голубику.
Свернуть рулет и украсить кремом и ягодами.
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