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Украина

«Сумы не падут, но будет больно»: командир батальона БпЛА — об угрозах на севере

11:33 1 июля 2025
Разрушения в Сумах после российских обстрелов

Майор ВСУ Евгений Карась, командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем «Рейд», уверен, что оккупанты Сумы не захватят, потому что у них просто недостаточно сил.

«Но это не означает полного отсутствия угрозы. Сумы могут попасть под огневой контроль, обстрелы артиллерией, как это уже бывало. Но для этого нужно, чтобы они продвинулись, а сейчас мы держим оборону. Не могу сказать, дойдут ли они до Днепропетровской области, или это маневр для отвлечения внимания. Или это прикрытие для удара по Славянско-Краматорской агломерации», — говорит военный.

По мнению Карася, у путина есть политическая задача — показать результат до конца лета.

«Они готовят „летнюю кампанию“, она должна стать поводом для дипломатического давления. Они хотят показать, что россия сильна, давайте договариваться. Мы должны доказать, что они не сильны. Поэтому даже если, не дай Бог, они захватят какой-то большой город — это еще ничего не значит. Это не конец войны. Мы же не сдались, когда потеряли часть Харьковщины. Мы не сдаемся и сейчас», — резюмировал майор ВСУ.

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Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что СБУ продолжает своими спецоперациями наносить россии многомиллионные убытки.

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