41.36 / 41.93 48.57 / 49.34
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Враг еженедельно будет нести огромные потери: эксперт о двух недавних операциях СБУ

14:20 30 июня 2025
СБУ

СБУ продолжает своими спецоперациями наносить россии многомиллионный ущерб. Об этом пишет политолог Алексей Курпас, комментируя две успешные операции Службы на прошлой неделе по уничтожению самолетов СУ-34, ЗРК «Панцирь С1» и вертолетов врага.

Эксперт подчеркивает: каждая из этих операций еще год назад была бы главным событием месяца, а сегодня они идут одна за другой.

«Это свидетельствует о системности действий подчиненных Малюка. Порядок, как известно, бьет класс. А если есть и то, и другое, то враг еженедельно будет нести огромные потери», — пишет Курпас.

Эксперт напоминает, что в начале недели праздновали день ЦСО «А», а уже в его конце «альфовцы» вместе с другими подразделениями Службы нанесли врагу многомиллиардные потери.

РЕКЛАМА

«Под руководством Малюка Служба разработала действенную стратегию использования беспилотников для различных задач — на поле боя и в глубоком тылу рф. От морских дронов до ударных БпЛА. Украина не дает россии доминировать в инновациях. В отличие от россии, которая пытается взять количеством, Украина переигрывает технологичностью и новаторскими решениями. Служба безопасности — локомотив таких решений в Силах Обороны», — акцентирует политолог.

По его словам, удары дронов СБУ нанесли россии огромный ущерб, исчисляющийся сотнями миллионов.

«Эти деньги режим путина направил бы на войну. Уничтоженные самолеты уже не смогут сбрасывать КАБы, а ударные вертолеты — бить по нашим позициям на фронте. До россиян после ударов СБУ должна дойти истина — их техника не защищена ни в одном уголке рф. Ни на суше, ни на море. Для режима путина аббревиатура СБУ стала символом потери миллиардов долларов», — резюмирует Курпас.

РЕКЛАМА

Напомним, о недавней уникальной спецоперации в ключевом «политическом офисе» предателей в москве, в которой СБУ одержала еще одну победу над спецслужбами врага и «раскрыла „внутрянку“ работы офиса предателей».

81

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зодиак и девушка, фото из открытых источников

Волна удачи накроет с головой: в первые дни июля успех придет к пяти знакам зодиака

Зодиак и деньги, фото из открытых источников

«Золотой» июль: в разгар лета-2025 ретроградный Меркурий откроет путь к богатству трем знакам зодиака

Кабачки по-турецки

Кабачки по-турецки за 5 минут на сковороде: будете готовить их каждый день, потому что это вкусно и доступно

Кофейную гущу используют в качестве удобрений. Фото Pixabay

Кофейная гуща как удобрение: для каких растений подходит лучше всего

Следующий материал
Новости партнеров