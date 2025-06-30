Враг еженедельно будет нести огромные потери: эксперт о двух недавних операциях СБУ

СБУ продолжает своими спецоперациями наносить россии многомиллионный ущерб. Об этом пишет политолог Алексей Курпас, комментируя две успешные операции Службы на прошлой неделе по уничтожению самолетов СУ-34, ЗРК «Панцирь С1» и вертолетов врага.

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Эксперт подчеркивает: каждая из этих операций еще год назад была бы главным событием месяца, а сегодня они идут одна за другой.

«Это свидетельствует о системности действий подчиненных Малюка. Порядок, как известно, бьет класс. А если есть и то, и другое, то враг еженедельно будет нести огромные потери», — пишет Курпас.

Эксперт напоминает, что в начале недели праздновали день ЦСО «А», а уже в его конце «альфовцы» вместе с другими подразделениями Службы нанесли врагу многомиллиардные потери.

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«Под руководством Малюка Служба разработала действенную стратегию использования беспилотников для различных задач — на поле боя и в глубоком тылу рф. От морских дронов до ударных БпЛА. Украина не дает россии доминировать в инновациях. В отличие от россии, которая пытается взять количеством, Украина переигрывает технологичностью и новаторскими решениями. Служба безопасности — локомотив таких решений в Силах Обороны», — акцентирует политолог.

По его словам, удары дронов СБУ нанесли россии огромный ущерб, исчисляющийся сотнями миллионов.

«Эти деньги режим путина направил бы на войну. Уничтоженные самолеты уже не смогут сбрасывать КАБы, а ударные вертолеты — бить по нашим позициям на фронте. До россиян после ударов СБУ должна дойти истина — их техника не защищена ни в одном уголке рф. Ни на суше, ни на море. Для режима путина аббревиатура СБУ стала символом потери миллиардов долларов», — резюмирует Курпас.

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Напомним, о недавней уникальной спецоперации в ключевом «политическом офисе» предателей в москве, в которой СБУ одержала еще одну победу над спецслужбами врага и «раскрыла „внутрянку“ работы офиса предателей».

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