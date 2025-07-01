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Дженнифер Лопес обеспокоена: скандальный рэпер Дидди планирует взрывную месть
Инсайдеры сообщили журналистам, что Дидди в тюрьме очень зол, потому что его бывшая девушка, 55-летняя американская певица Джей Ло, молчала во время суда над ним за сексуальные преступления.
Источники заявили: «Он в ярости из-за того, что она отвернулась от него».
Дидди находится в заключении без права на залог в следственном изоляторе в Бруклине с сентября прошлого года. Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью рэкета и сексуальной торговле людьми, пишет geo.tv.
55-летний рэпер утверждает, что он невиновен, но источники говорят, что он постоянно думает о том, как Лопес, которая встречалась с ним с 1999 по 2001 год, не оказала ему никакой поддержки.
«Он и Джей Ло оставались очень близкими даже после разрыва, и он ожидал, что она хотя бы свяжется с ним — даже если она не хотела быть свидетелем на суде против него», — заметили инсайдеры.
Однако Лопес «отчаянно пытается дистанцироваться, но это будет нелегко, особенно теперь, когда Дидди говорит всем, что она ему должна».
Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри пытаются дистанцироваться от скандала с крестным своей дочери Лилибет, продюсером Тайлером Перри, которого обвиняют в сексуальном насилии и домогательствах.159
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