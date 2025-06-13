Хочет яхту и горячих парней: Дженнифер Лопес вдохновляется Леонардо Ди Каприо

Ходят слухи, что Дженнифер Лопес, которая стала активно использовать «боди мести», планирует развлечься этим летом. Как пишут, мать двоих детей хочет максимально использовать это лето во время гастрольного периода на Ближнем Востоке и в Европе. Близкий источник утверждает, что она с нетерпением ждет «яхту в окружении горячих парней».

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Инсайдер, раскрывший информацию, поделился: «Она рассматривает возможность аренды яхты с полным экипажем для отдыха на ней в окружении горячих парней и своей доверенной свиты», пишет geo.tv.

Источник утверждает, что Дженнифер Лопес черпает вдохновение у Леонардо Ди Каприо. «Она всегда думала, что Лео Ди Каприо справился с трудностями, и планирует стать его женским эквивалентом», — говорит он.

Стоит отметить, что Дженнифер Лопес — не единственная, кто вдохновляется Лео, ведь сообщалось, что Остин Батлер также пошел по его стопам.

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Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес начала ремонт своего нового особняка.

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