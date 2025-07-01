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Ты был лучшим из нас: генерал Собко сообщил о гибели на фронте комбрига 110 бригады Сергея Захаревича
На фронте, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжего Марка Безручко полковник Сергей Захаревич. Об этом сообщил бригадный генерал Сергей Собко.
«Сегодня погиб воин, сын, муж, отец троих детей, мой друг — Сергей Захаревич… Ты был лучшим из нас, когда мы учились, самым талантливым. Был лучшим и потом, когда стали офицерами. Мэттис говорил, что есть две черты, которые он ценит в лидерах больше всего — это aggressiveness и initiative. Ооо, это именно о тебе. Нет у нас более яркого примера офицера с двумя качествами. Ты говорил, что удача изменчива, она тебя предавала часто, давала много испытаний, но ты никогда не ломался, двигался вперед несмотря ни на что. Твой юмор и позитивный настрой, даже в самую сраку, всегда поддерживал всех, заряжал. Благодарю тебя за все. Мы благословлены, что ты был с нами. Всегда будешь. Вечная память и слава всем павшим… Глубокие соболезнования родным и близким…» — написал он.
У погибшего командира осталась жена и трое детей.
Отметим, что Сергей Захаревич — выпускник Одесского института Сухопутных войск. После вуза получил в подчинение взвод разведывательной роты в 30-й отдельной механизированной бригаде. С 2010 года был командиром разведывательной роты 1-й танковой бригады. В феврале 2025 года назначен командиром 110-й отдельной механизированной бригады. В 2015 году награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, в июле 2022-го — орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.
Напомним, 13 апреля в результате ракетного удара по городу Сумы погиб бывший заместитель командира 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича, действующий командир 27-й реактивной артиллерийской бригады имени кошевого атамана Петра Калнышевского полковник Юрий Юла.
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