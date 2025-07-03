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Книга рецептов

Котлеты из пшена: бюджетное блюдо, которое понравится каждому

20:09 3 июля 2025
Котлеты из пшена

Долгое время пшено оставалось основным продуктом в Украине. Чаще всего мы дома использовали его в приготовлении капустняка и пшенной каши с тыквой. Думаю, все вспомнят и казацкий кулеш, который готовили на открытом огне. Невероятно вкусное и ароматное блюдо.

Пшено обладает легким ореховым вкусом, совсем не содержит глютена, легко усваивается организмом, а также имеет большое количество витаминов и микроэлементов. Фудблогерша Светлана Климовская поделилась простым и очень вкусным рецептом из пшена — котлетами.

Ингредиенты:

  • 200 г пшена
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. панировочных сухарей
  • 1 большая луковица
  • 1 морковь
  • 0,5 болгарского перца
  • 4 зубчика чеснока
  • Соль, перец и сушеный орегано по вкусу
  • Масло для жарки

Приготовление:

Пшено залейте водой и оставьте на ночь. Процедите пшено. Готовьте в соотношении одна часть крупы к двум частям жидкости 15 минут.

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Почистите лук, морковь, перец и чеснок. Лук, перец и чеснок нарежьте кубиками, а морковь натрите на терке. Обжарьте овощи 5 минут на оливковом масле, добавьте специи. Обжаренные овощи пробейте блендером. Соедините пшено, яйцо, сухари и измельченные овощи. Тщательно перемешайте.

Мокрыми руками сформируйте небольшие котлетки. Жарьте на растительном масле до красивого румяного цвета.

Напомним рецепт легендарной каши «Зозуля» — блюда, внесенного в реестр нематериального наследия Украины.

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