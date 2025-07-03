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Мир

кремль до сих пор имеет одну цель — уничтожить украинское государство, — аналитики ISW

17:23 3 июля 2025
Путин

Заявления главы кремля путина продолжают демонстрировать более широкие территориальные амбиции россии в отношении Украины. Последние выходят за пределы Крыма и четырех областей, незаконно аннексированных россией.

Путин провел совещание о «социально-экономическом развитии оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей», во время которого он часто называл оккупированную Украину «Донбассом и Новороссией». Спикер кремля песков заявил, что «история Одессы неразрывно связана с рф». Заявления путина, пескова и других кремлевских чиновников указывают на масштабы территориальных амбиций россии, считают в Институте изучения войны (ISW)

«Кремлевские чиновники регулярно называют Одессу „русским“ городом. Ссылка мединского на „древнерусские“ земли „с обеих сторон Днепра“ также согласовывается с призывом главы оккупационных властей Херсонской области Сальдо в апреле 2025 года к полному контролю над участками реки Днепр, которые проходят через Херсонскую, Запорожскую и Днепропетровскую области», — говорится в отчете.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины полковник Павел Палиса заявил в начале июня 2025 года, что россия намерена оккупировать всю территорию Украины на восточном (левом) берегу реки Днепр и захватить Одесскую область до конца 2026 года.

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путин и другие кремлевские чиновники последовательно заявляли, что они не считают Украину независимым государством с собственной историей, идентичностью и культурой, отдельной от россии.

Постоянная преданность российских чиновников этим нарративам демонстрирует цель кремля уничтожить украинское государство и поработить украинский народ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что россия готовится к войне на истощение, а Украина — к переходу в наступление. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

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