Оккупировать всю Украину восточнее Днепра и отрезать страну от Черного моря: что заявили в Офисе президента о планах путина

Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса заявил, что россия не намерена прекращать войну против Украины и планирует значительное расширение своего присутствия на востоке страны.

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В комментарии изданию Politico Палиса сказал, что к осени 2025 года кремль стремится полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также создать так называемую «буферную зону» вдоль северной границы Украины.

На 2026 год планы агрессора еще более амбициозные: президент путин хочет оккупировать всю территорию Украины восточнее Днепра, а также захватить Одесскую и Николаевскую области, что фактически может отрезать Украину от Черного моря.

«путин стремится оккупировать всю Украину восточнее реки Днепр … россия также надеется захватить южные украинские области — Одесскую и Николаевскую, что отрежет Украину от Черного моря — жизненно важного канала для экспорта украинского зерна», — цитирует Politico заместителя главы Офиса президента.



Военные аналитики прогнозируют, что летом 2025 года россия ускорит темпы наступления, однако ей будет сложно поддерживать высокую интенсивность боевых действий до 2026 года.

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Несмотря на попытки международного сообщества заставить кремль сесть за стол переговоров, москва продолжает готовиться к войне и не демонстрирует готовности к мирному урегулированию конфликта.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, к чему может привести замораживание войны в Украине.

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