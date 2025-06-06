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Оккупировать всю Украину восточнее Днепра и отрезать страну от Черного моря: что заявили в Офисе президента о планах путина
Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса заявил, что россия не намерена прекращать войну против Украины и планирует значительное расширение своего присутствия на востоке страны.
В комментарии изданию Politico Палиса сказал, что к осени 2025 года кремль стремится полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также создать так называемую «буферную зону» вдоль северной границы Украины.
На 2026 год планы агрессора еще более амбициозные: президент путин хочет оккупировать всю территорию Украины восточнее Днепра, а также захватить Одесскую и Николаевскую области, что фактически может отрезать Украину от Черного моря.
«путин стремится оккупировать всю Украину восточнее реки Днепр … россия также надеется захватить южные украинские области — Одесскую и Николаевскую, что отрежет Украину от Черного моря — жизненно важного канала для экспорта украинского зерна», — цитирует Politico заместителя главы Офиса президента.
Военные аналитики прогнозируют, что летом 2025 года россия ускорит темпы наступления, однако ей будет сложно поддерживать высокую интенсивность боевых действий до 2026 года.
Несмотря на попытки международного сообщества заставить кремль сесть за стол переговоров, москва продолжает готовиться к войне и не демонстрирует готовности к мирному урегулированию конфликта.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, к чему может привести замораживание войны в Украине.36
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