Лучший завтрак для улучшения работы кишечника: поможет секретный ингредиент

Греческий йогурт отличается густой кремовой консистенцией и нежным, слегка кислым вкусом. По сравнению с обычным йогуртом он более концентрированный — содержит больше белка, меньше сахара и имеет более высокую пищевую ценность. Благодаря этому он не только хорошо насыщает, но и не вызывает резких скачков уровня глюкозы в крови, что особенно важно для людей, борющихся с проблемами пищеварения, пишет Onet kobieta.

ВІДЕО ДНЯ

Потому смело подавайте его на завтрак. Чтобы в полной мере использовать полезные для здоровья свойства греческого йогурта, следует обогатить его подходящими добавками. Горсть семян чиа или льна — отличный источник клетчатки, которая действует как естественная метла для кишечника: поддерживает его перистальтику и помогает очистить организм от остатков. Кроме того, ягоды, такие как черника, малина или клубника, обеспечат антиоксиданты, витамины и природную сладость. Все это можно дополнить орехами, миндалем, богатыми полезными жирами, способствующими регенерации слизистой кишечника.

Завтрак, составленный таким образом, не только обладает превосходным вкусом, но и комплексно влияет на организм. Он регулирует процессы пищеварения, поддерживает иммунную систему, а благодаря высокому содержанию белка и клетчатки обеспечивает ощущение сытости до обеда.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о домашних средствах от боли в животе, большинство которых можно найти в кухонном шкафу.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

995

Читайте нас в Facebook