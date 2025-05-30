Сплошное зло: ваш кишечник будет работать лучше, если вы перестанете есть эти продукты

Кишечник во многом определяет наше здоровье и самочувствие. Его называют вторым мозгом нашего тела, и он отвечает за многие функции, включая иммунную функцию. Здоровое питание является основой для поддержания работы кишечника, поэтому стоит знать, что ему больше всего вредит, пишет Кobieta.

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Оказывается, сахар на первом месте. Он настолько распространен и присутствует почти в каждом продукте, что мы должны максимально ограничивать его употребление. Рафинированный сахар и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, которые часто содержатся в газированных напитках, сладостях и выпечке, являются наиболее вредными для кишечника из всех сахаров. Они «кормят» вредные бактерии и грибки, которые могут захватить микробиом нашего кишечника и нанести вред организму в долгосрочной перспективе. Избыток сахара приводит к дисбактериозу, то есть дисбалансу бактериальной флоры, что может способствовать воспалению кишечника и ослаблять иммунную систему.

Помимо сахара, сильно обработанные продукты могут нанести значительный вред кишечнику. Такие продукты, как чипсы, сладкие завтраки, батончики, готовые блюда быстрого приготовления или фастфуд, бедны клетчаткой, но богаты искусственными добавками. Исследования показывают, что эти ингредиенты негативно влияют на кишечную микрофлору, вызывая уменьшение количества полезных бактерий и увеличение количества вредных. Кроме того, эмульгаторы, содержащиеся в большом количестве в таких пищевых продуктах, могут повредить кишечный барьер, даже приводя к воспалению.

В детстве вы часто слышали, что нужно пить молоко, чтобы быть сильным и здоровым. Для надлежащего функционирования нашего организма нам нужны молочные продукты, но только высокого качества.

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Кроме того, многим людям коровье молоко может быть трудно перевариваемо из-за наличия лактозы и белка казеина. Непереносимость лактозы приводит к брожению в кишечнике, что вызывает вздутие живота, газообразование и боль в животе. Нам также следует избегать дополнительно подслащенных йогуртов, содержащих большое количество консервантов.

Напомним, почему обязательно нужно пить кефир.

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